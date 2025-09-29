El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Raúl Ramírez, portero del Colindres.

Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego

Raúl Ramírez no ha podido superar las graves consecuencias de su derrame cerebral

Asier Falagán

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:01

El fútbol cántabro vive un momento de luto y conmoción tras la repentina muerte de Raúl Ramírez (Santoña, 2006), joven portero de 19 años del ... Colindres que ha fallecido hoy en el Hospital Valdecilla después de casi dos días ingresado. Ramírez sufrió un golpe fortuito durante el partido que enfrentaba el sábado a su equipo con el Selaya, en principio un lance más de juego como los innumerables que se producen en cualquier encuentro. Sin embargo, la mala fortuna se cebó con el deportista, estudiante de Cafyd en la Universidad Europea del Atlántico y guardameta del equipo colindrés, que ha fallecido este lunes.

