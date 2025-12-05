El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Hervé Renard, seleccionador de Arabia Saudí. Khaled Desouki (Afp)
Análisis

Los 'Halcones Verdes' quieren volar a la ronda eliminatoria

España se medirá por segunda vez en su historia a Arabia Saudí en un Mundial

Julen Ensunza

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:26

Comenta

España se medirá por segunda vez en su historia a Arabia Saudí en un Mundial. La anterior fue hace 19 años, en Alemania 2006 ... con triunfo por la mínima (0-1) para La Roja. El debut mundialista del conjunto que dirige el francés Hervé Renard fue hace tres décadas, casualmente en Estados Unidos 1994, una de las sedes junto a México y Canadá del torneo el próximo verano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  2. 2 Detenido el atracador de gasolineras en Asturias tras una peligrosa persecución en la autovía Minera
  3. 3 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  4. 4 España no es el único: estos son los países que se suman al boicot de Eurovisión por Israel
  5. 5 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  6. 6 Dabiz Muñoz prueba la «mejor fabada». Es de un restaurante asturiano
  7. 7

    ¿Por qué la gripe está siendo «más contagiosa» y «más agresiva» este año?
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier
  10. 10

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los 'Halcones Verdes' quieren volar a la ronda eliminatoria

Los &#039;Halcones Verdes&#039; quieren volar a la ronda eliminatoria