TV Piqué desvela el vicio que estropea su dieta y reconoce que «pocas veces la lío sin querer» Pablo Motos, Gerard Piqué y David Ferrer en El Hormiguero del martes / @El_Hormiguero El central explica en televisión que busca polémicas «para pasármelo bien, me descojono. Luego nos reímos en el vestuario, todo es una farsa. Es porque queremos salsa» P. RÍOS Barcelona Miércoles, 9 octubre 2019, 10:14

Gerard Piqué pasó por el programa de televisión 'El Hormiguero' junto a David Ferrer para promocionar la nueva Copa Davis en la Caja Mágica de Madrid, que organiza su empresa y se celebrará desde el 18 hasta el 24 de noviembre y a la que acudirán los mejores tenistas del mundo, Djokovic, Murray, Rafa Nadal... Mostró su lado más bromista con Pablo Motos, que le sacó varias frases sorprendentes y algún secreto casi inconfesable... como la comida basura preferida del central. «No me gusta hacer publicidad, pero la Nutella me vuelve loco. Queda mal decirlo pero medio bote cada día me lo como. Luego lo quemo», tranquilizó Piqué a los seguidores al lado de Ferrer, que no ocultó que tras retirarse del tenis el esfuerzo por la alimentación no es igual de estricta. «No te cuidas igual. Ahora intento disfrutar y como de todo».

Piqué, en un rol similar al que mostró la pasada campaña en su visita a 'La Resistencia' desveló que «pocas veces la he liado con mis declaraciones sin querer. Lo hago para pasármelo bien, me descojono. Luego nos reímos en el vestuario. Es todo una mentira y una farsa. Es todo mucho más fácil. Los jugadores nos llevamos de maravilla. El ambiente es genial. Cuando nos metemos en líos es porque queremos un poco de salsa».

De hecho, explicó la manera en la que ahora lleva las críticas: «De joven te afectan más. Ahora pasas un poco de las críticas. Claro que te afectan, pero las relativizas. El fútbol es resultadista. Al jugarse cada dos o tres días siempre tienes la oportunidad de darle la vuelta a la situación. Si la pelotita entra, muy bien; si no entra, pues a quedarte en casa y no aparecer«.

Por supuesto, no pudo evitar lanzar un dardo al eterno rival. «Nunca me he puesto una camiseta del Madrid, la he intercambiado con algún jugador pero nunca me la he puesto, por la alergia y tal», bromeó antes de reconocer que «tener la gente en contra me motiva más, porque cuanto mejor juegas, les jodes más a ellos. Los años en los que me silbaban en la selección fueron mis mejores años, porque me motivaba más«.

Trancas y Barrancas han sometido a @3gerardpique y a @DavidFerrer87 al Súper test súper comprometido del deportista #PiquéFerrerEHpic.twitter.com/CDMJV2kX4o El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 8, 2019

El central del Barcelona dijo jugar al tenis «un poco mejor que Joaquín, me defiendo» antes de explicar el porqué de la tremenda inversión de tres mil millones de dólares en este proyecto de la Copa Davis. «Es una inversión a 25 años, a largo plazo, y los tenistas cobran bastante. Los dos primeros años serán en Madrid. Creo muchísimo en el proyecto.He invertido mucho dinero, pero no es sólo el dinero, sino el tiempo y el esfuerzo que he dedicado para convencerles de que este formato y Madrid era la mejor opción. Tener a los mejores en Madrid compitiendo una semana es algo único. La Copa Davis es totalmente distinto a cualquier otro tipo de competición, porque representas a un país», dijo el futbolista catalán.