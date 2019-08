«Queremos que el homenaje a Quini adquiera el nivel que se merece» El partido fue presentado en El Molinón. / J. C. TUERO El catalán indicó que los asturianos Cazorla y Meré están en la prelista y dejó la puerta abierta a alguna sorpresa en la convocatoria del viernesRobert Moreno pretende que «Luis Enrique se sienta orgulloso de la Selección en su casa», un estadio que «transmite pasión» IVÁN ÁLVAREZ GIJÓN. Martes, 27 agosto 2019, 00:20

De espaldas al área en la que Quini conectó su emblemático remate en escorzo inmortalizado por el fotógrafo Puche, en las entrañas del escenario en el que vivirá en territorio nacional su bautismo como seleccionador español, Robert Moreno activó la cuenta atrás para el duelo contra Islas Feroe en El Molinón. «Es un estadio maravilloso, se siente que tiene una historia detrás. Cuando lo ves, te transmite pasión», afirmó en la tarde de ayer el técnico catalán, que confía en dar en el choque del domingo de la próxima semana en Gijón un paso más en la clasificación para la Eurocopa de 2020.

Establecido como tributo al legendario ariete sportinguista, el sucesor de Luis Enrique al frente de la selección espera repetir el triunfo cosechado ante el conjunto nórdico en 1997 en Gijón y que el homenaje «adquiera el nivel que se merece». «Para el fútbol español es una leyenda. Me tuve que cruzar con él varias veces y veías el cariño que le tenía todo el mundo. Eso hay pocas personas que lo pueden conseguir», expuso sobre el 'Brujo' Robert Moreno, que lamentó la ausencia de Luis Enrique en la cita.

«Solo nos contaba maravillas de Quini como futbolista y como persona. Siempre que nos encontrábamos el cariño que le expresaba era emocionante», expresó el nuevo timonel de la nave español. Por eso, afronta el partido con un propósito fundamental: «Queremos que Luis (Enrique) se sienta orgulloso de la selección en su casa».

Afable, con la sonrisa instalada en su rostro y bromista por momentos, Robert Moreno estuvo flanqueado ayer en El Molinón por el excentral sportinguista Pablo Amo y Maximino Martínez, presidente de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias (RFFPA) y vicepresidente de la nacional. «Para ser una comunidad tan pequeña, estáis por todas partes y tenéis gente buena en todos los aspectos de la vida», afirmó el seleccionador, compartiendo una habitual reflexión con el psicólogo ovetense Joaquín Valdés en el transcurso del acto introducido por el jefe de prensa de la Federación, el periodista praviano Pablo García Cuervo.

Exfutbolistas internacionales como Joaquín Alonso y Eloy Olaya también acudieron a un acto en el que el consejero Fernando Losada ejerció como representante de la directiva del Sporting, de quien Robert Moreno confesó admirar su mimo a la cantera. «Lo mejor sería que los dos equipos estuvieran en Primera. El derbi asturiano es precioso de ver», aseguró el técnico catalán, que instó a poner en perspectiva los logros deportivos en relación a la demografía y animó a los dos grandes clubes del Principado a que continúen con «el esfuerzo que hacen para que estén lo más alto posible».

«Sin ser asturiano, Gijón es especial. Siempre que he venido me he sentido respaldado», expresó el seleccionador español, que cuenta en su equipo de trabajo con el readaptador Lorenzo del Pozo y el entrenador de porteros Juanjo González. «Cuando ves los partidos que se juegan en El Molinón, lo que deseas es que sientan a la selección como sienten a su equipo», señaló el preparador catalán, con el propósito de prolongar el idilio del combinado nacional con el estadio gijonés, donde se mantiene invicto con siete victorias y tres empates. «Qué presión», bromeó cuando le recordaron ese balance inmaculado.

«Esperamos poder devolverle a la afición de la selección el apoyo con un buen partido», agregó. Obsequiado con una caricatura del dibujante asturiano Rafa Leafar que según indicó irá a parar a su despacho, el seleccionador confesó que en la preconvocatoria para los duelos de la próxima semana figuran los asturianos Santi Cazorla y Jorge Meré y dejó la puerta abierta a novedades en la lista de jugadores que anunciará este viernes.

Entrenamiento en Mareo

Robert Moreno confirmó que el viernes 6 la Selección Española completará en Mareo un entrenamiento de carácter regenerativo, tras el duelo del día anterior en Rumanía. Con Juanjo, Pablo Amo, Joaquín Valdés y Lorenzo del Pozo como anfitriones, acompañado de Maximino Martínez, el seleccionador recorrió ayer las instalaciones sportinguistas, en las que iniciará una estancia programada para tres días en el Principado.

Con la 'fan zone' instalada de nuevo en los jardines del Náutico, la mañana de la víspera del duelo se inaugurará el Espacio Quini y a los ocho y media de esa tarde, se entregarán los galardones creados por la Federación que premian en su nombra los valores en el deporte. Sus primeros ganadores, Juan Mata y la Escuela de Fútbol de Mareo, los recogerán para preservar el legado social del histórico ariete en un acto en La Laboral.