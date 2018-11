El Real Oviedo B se sobrepone a la inferioridad numérica Jugada del Real Sociedad B y Real Oviedo B. / Unanue El filial reaccionó a la expulsión de Lobato en el minuto 71 con tres goles en cuatro minutos OPTA Sábado, 24 noviembre 2018, 21:38

En unos apasionantes minutos finales, el Real Oviedo Vetusta reaccionó a la expulsión de Lobato en el minuto 71 con tres goles en cuatro minutos para llevarse los tres puntos de Zubieta a Asturias. De esta manera se despidió de esa mala racha de cuatro encuentros sin ganar y se sobrepuso a la derrota encajada en casa la semana pasada contra el Logroñés para haber dormido, al menos esta noche pasada, en zona de Play Off.

La primera parte fue para la Real Sociedad B que empezó atacando en un remate de Roberto López en el minuto 10. A esta ocasión, el filial del Oviedo contestó con la mejor oportunidad de la primera parte cuando Ernesto se plantó solo ante Zubiaurre que salió ganador en el mano a mano. Los blanquiazules controlaban pero los azulones respondían con contragolpes peligrosos. Un centro de Calvillo en el minuto 38 hacia la cabeza de Guridi sirvió para que se desatasen las hostilidades con el 1-0, resultado con el que se llegaría al descanso.

2 Real Sociedad B Zubiaurre, Petxarroman, Muñoz (Sola m. 49), Aranbarri, Lapeña, Guevara, Calvillo, Guridi (El Haddadi m. 82), Dávila (Djouahra m. 77), Roberto López y Olaizola. 3 Real Oviedo B Gorka, Jorge, Lobato, Lolo González, Ugarte, Jimmy, Ernesto (Jero m. 90), Edu Cortina, Javi Mier (Cueto m. 76), Borja (Alarcón m. 83) y Lucas. goles 1-0, m. 38: Guridi. 1-1, m. 76: Lolo González (de penalti). 1-2, m. 77: Borja. 1-3, m. 79: Lolo González. 2-3, m. 87: Guevara. Árbitro Latorre Gracia (colegio aragonés). Expulsó, por roja directa, al carbayón Lobato (m. 71) y a un miembro del cuerpo técnico visitante (m. 72). Además, amonestó al local Calvillo y a los visitantes Borja, Jimmy y Lucas. incidencias Zubieta. 700 espectadores.

La segunda mitad comenzó con un lanzamiento de falta de Roberto López por encima del larguero. El Real Oviedo Vetusta por fin se soltó y se fue a por el empate acumulando varias oportunidades de gol. La primera en una internada de Lucas por la derecha que frenó en seco Zubiaurre, la segunda en otra llegada de Lucas cuyo remate se topó de nuevo con el meta txuri-urdin, la tercera en otra ocasión por el costado derecho cuyo centro al área del protagonista Lucas que no llegó al segundo palo por poco Ernesto.

Pero los goles no llegarían hasta que los carballones se quedaron con un hombre menos por expulsión de Lobato a menos de 20 minutos para el final. A cuarto de hora para la conclusión, Borja era objeto de penalti por infracción de Petxarroman que Lolo González se encargaría de transformar. Sin tiempo para respirar, el propio Borja le daría la vuelta al marcador con un golazo que significaría el 1-2, que estuvo a punto de repetir si Zubiaurre no hubiera intervenido de forma magistral enviando a corner, un saque de esquina que sería cabeceado a la red por Lolo González marcando un doblete particular y el 1-3 en el electrónico.

La emoción sin embargo no decayó y menos cuando, a tres minutos para el final, Guevara recortó distancias. Se antojaba un final eterno. La Real Sociedad B estuvo a punto de empatar a tres pero Petxarroman no pudo culminar su extraordinaria jugada personal. No apto para cardíacos, el Real Oviedo Vetusta pudo sentenciar en tiempo de descuento, no lo hizo pero se embolsó tres puntos cuya función no es otra que la de volver a adquirir confianza.