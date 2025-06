José Manuel Andrés Madrid Martes, 3 de junio 2025, 19:16 | Actualizado 19:43h. Comenta Compartir

La concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas sirve de refugio a Óscar Mingueza (1999), que tras una extraordinaria temporada con el Celta, colectiva e individualmente, asienta su presencia en La Roja mientras trata de disipar los rumores sobre su futuro, a medio camino entre la continuidad en Vigo y el interés de clubes ingleses como el Aston Villa o el Newcastle.

-Está en un momento dulce de su carrera tras este final de temporada en el Celta.

-Ha sido un año muy bonito a nivel personal y de equipo, que va a marcarnos por lo que hemos conseguido. La familia que hemos creado es algo que va a quedar para siempre. Nos merecíamos la clasificación para Europa.

-Su entrenador, Claudio Giráldez, ha dado una vuelta al equipo tremenda.

-Es un entrenador increíble y también una muy buena persona. Conoce la casa porque lleva años trabajando con la gente que ha subido al primer equipo. Tenemos una muy buena relación y me ha ayudado mucho. Ha trabajado mucho conmigo, ha sido muy pesado (risas), pero es algo que agradezco. Siempre me ha dado cariño pero también me ha apretado. Estoy súper agradecido, él tiene gran parte del mérito de lo que hemos conseguido y de que a mí me estén pasando cosas tan bonitas.

-¿Y ahora cómo se cambia de chip?

-Tuvimos dos o tres días de celebración pero ya cuando salió la lista sabía que tenía que seguir entrenando. Lo bueno es que no perdí la forma porque no es que hayas tenido un mes de vacaciones. La mentalidad de competir se mantiene fresca.

-Está cada vez más asentado en la selección. Ya son cinco convocatorias consecutivas, todas las de esta temporada.

-Eso es, muy agradecido por la confianza y también a la gente que hace posible esto. Tanto el míster, Claudio, como el equipo, porque sin la forma en la que hemos jugado yo no podría venir. A la mayoría de los que estamos aquí ya los conocía de fuera y los demás me han tratado como si me conocieran de toda la vida.

-El puesto de lateral derecho es uno de los más abiertos ahora mismo. ¿Cómo lleva la competencia con Pedro Porro?

-Tenemos una competencia muy buena, que siempre hace falta para estar al mejor nivel. Es todo muy sano, tanto dentro como fuera del campo. Pedro es un jugador increíble, que ha ganado la Europa League, y la posición está muy bien cubierta.

-Con la retirada de Navas y con Carvajal de momento lesionado, ¿tienen la sensación de que están ante una oportunidad única con el Mundial a un año vista?

-Está claro, si estamos aquí es porque existe esa posibilidad, pero no tenemos que ir más allá. Lo importante ahora es la Nations League.

-Usted tiene sello de la Masia, es canterano del Barça. ¿Eso ayuda en una selección muy azulgrana?

-He compartido vestuario con alrededor de diez jugadores de este equipo, los conozco muy bien tanto dentro como fuera del campo porque hemos mamado la misma filosofía, con los mismos entrenadores.

«Este Barça tiene una idea diferente de la que estamos acostumbrados a ver»

-¿Cómo ha visto este Barça desde la distancia?

-Tiene una idea diferente de la que estamos acostumbrados a ver. Es un Barça muy intenso, que presiona todo el rato, va arriba, es muy directo y tiene la línea defensiva muy alta. Es muy divertido y está gustando mucho. Este año ha ido muy bien y esperemos que vengan más cosas buenas.

-¿Tiene la sensación de que si hubiera subido al primer equipo en esta época habría tenido más posibilidades?

-No sé, es una suposición pero ahora mismo esa posición está muy bien cubierta. Koundé es uno de los mejores y ahora que Eric (García) está jugando ahí lo está haciendo muy bien. A pesar de haber sido central toda su vida tiene mucha calidad para adaptarse. Me alegro mucho por él.

-¿Cómo se prepara un partido como el de Francia, con un sinfín de amenazas para la defensa rival como Dembélé, Mbappé o Doué?

-Hay que estar muy atento a las vigilancias defensivas cuando estemos atacando porque ellos seguramente van a dejar tres jugadores descolgados. Como nos despistemos y les demos un solo metro pueden correr y ahí son muy peligrosos. Por eso vamos a tener que estar muy bien con el balón y presionar arriba.

-Desde fuera tenemos la percepción de que muy pocas selecciones están ahora mismo al nivel de España. ¿Comparten desde dentro esta sensación?

-Venimos de ganar la Eurocopa, por lo que creo que somos favoritos en cualquier partido, pero Francia tiene muy buenos jugadores, algunos de los mejores del mundo. Será igualado.

Libertad sobre el césped

-¿Está demasiado saturado el calendario actual?

-El calendario es muy exigente pero nosotros no podemos hacer nada. No sé cómo va a afectar que la gente no tenga vacaciones. Hay gente como Cucurella, que jugó la final de la Conference, tiene ahora la Liga de Naciones y luego en dos o tres días tiene que afrontar el Mundial de Clubes. No sé cómo lo harán, si después tendrán vacaciones, pero creo que dos o tres semanitas de descanso son necesarias.

«Dembélé ya tenía las condiciones, pero ahora ha encontrado lo que le faltaba para ser un top mundial»

-Es un jugador cada vez más polivalente, también capaz de hacer goles y dar asistencias.

-Siempre me ha gustado atacar. Ya desde las categorías inferiores del Barça. A la mínima trato de subir (risas). He tenido la suerte de contar con la confianza del míster para hacerlo, no solo ahora con Claudio sino también antes, desde que llegué, con el Chacho (Coudet), Carvalhal o Rafa (Benítez) también. Me han dado libertad a la hora de moverme, sin volverme loco pero metiéndome por el medio, conduciendo hacia dentro o llegando a la línea de fondo. Creo que entiendo bien los momentos de los partidos y no lo hago porque me apetezca, sino porque hay un motivo y veo que ahí está el espacio, por el bien del equipo.

-Ha tenido la suerte de jugar con muchos de los aspirantes al próximo Balón de Oro. ¿Dembélé, Lamine Yamal, Pedri...?

-Hay muchos candidatos. Lamine Yamal es al que más he visto porque el Barça es el equipo que más sigo. A Ous (Dembélé) lo he visto menos, pero lo que ha hecho en la Champions le sitúa como un candidato claro. He compartido vestuario con él, es un jugador muy bueno al que además ahora Luis Enrique tiene enchufado, defendiendo, presionando... Ha encontrado lo que necesitaba, el clic para ser un top mundial. Ya tenía todas las condiciones en el Barça, pero tuvo muchas lesiones y creo que la gente fue muy a saco con él.