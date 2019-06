Europeo sub-21 I Semifinales La sub-21 llega lanzada a por su octava final La selección española de Luis de la Fuente se mide a Francia en las semifinales del Europeo de la categoría JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Jueves, 27 junio 2019, 00:03

La selección española sub-21 busca la nota en el Europeo de la categoría después de lograr el aprobado que supone el objetivo mínimo que se había marcado el equipo dirigido por Luis de la Fuente antes de comenzar el torneo, con el acceso a semifinales y la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio, después de no haber acudido a los de Río de Janeiro. Ahora, con la seguridad que aporta haber cumplido y con la confianza propia de un equipo que llega lanzado al tramo decisivo del torneo, después de haber goleado a Polonia y haber superado una situación límite tras la derrota inicial 1-3 ante la anfitriona Italia -finalmente eliminada-, España se encuentra con Francia en su camino hacia la que sería su octava final, récord absoluto en la historia del torneo.

«Meterle cinco goles a cualquier rival en Europa es algo dificilísimo. No es justo restarle mérito a los chicos porque Polonia no es ningún invitado, sino que viene de eliminar a Portugal después de ganarle 1-3 a domicilio en la repesca de clasificación. Tenemos la suerte de tener una generación muy importante de futbolistas que además, aún no han llegado a su mejor versión pues son jugadores todavía en periodo de formación», señaló De la Fuente en la previa del partido, preguntado por las sensaciones de equipo y cuerpo técnico después de liberar la mejor versión española tras un inicio de campeonato complicado.

La selección gala es un equipo que intimida principalmente por su enorme poderío físico, un arma que utiliza para generar peligro a través del contraataque y en las jugadas a balón parado. Su mayor amenaza ofensiva está en la capacidad goleadora de Moussa Dembélé, que esta temporada ha logrado una veintena de tantos en competición oficial con el Olympique de Lyon tras destacar en el Celtic en sus dos campañas en el fútbol escocés. Francia comenzó el Europeo sufriendo, con una victoria agónica ante Inglaterra marcada por una doble expulsión de los ingleses y por dos tantos galos en los últimos minutos, pero otro triunfo frente a Croacia unido al de Rumanía contra Inglaterra dejó en bandeja de plata el empate de la última jornada entre franceses y rumanos que metió a ambos en semifinales.

Fabián y Ceballos, líderes

Con Fabián Ruiz y Dani Ceballos marcando diferencias desde su dominio total del centro del campo, Sivera continuará como dueño de la portería española después de mantener su arco imbatido ante Polonia. En la defensa todo apunta a que Aguirregabiria, Meré y Aarón Martín repetirán, con la duda del regreso de Vallejo al once o la continuidad de Unai Nuñez. Marc Roca y Pablo Fornals tienen muchas posibilidades de ser los acompañantes de Fabián y Ceballos en la medular española después de su buen desempeño contra Polonia y arriba es donde se presentan más dudas, con Soler, Mayoral y Oyarzabal peleando por un par de puestos, toda vez que el guipuzcoano está plenamente recuperado de las molestias que le obligaron a retirarse del terreno de juego en el último partido.

«En el fútbol no se trata de jugar con más o menos delanteros, sino de que sean jugadores con un perfil ofensivo», señaló el seleccionador español sobre la ausencia de Borja Mayoral en el once inicial ante los polacos. «No olvidemos que Mikel Oyarzabal fue el sexto máximo goleador nacional de la Liga con trece goles», recordó.

Lo cierto es que tanto Oyarzabal como Mayoral vieron puerta ante Polonia, despejando cualquier duda sobre la puntería de una selección a la que la falta de gol había penalizado en los dos primeros partidos, pero que también cuenta con otras muchas opciones a la hora de ver puerta, con hasta seis goleadores diferentes y con Ceballos y Fornals habiendo hecho un par de goles cada uno.

- Alineaciones probables:

España: Sivera, Aguirregabiria, Vallejo, Meré, Aarón Martín, Marc Roca, Fabián Ruiz, Ceballos, Fornals, Soler y Oyarzabal.

Francia: Bernardoni, Dagba, Konaté, Upamecano, Sarr, Guendouzi, Tousart; Ikoné, Aouar, Reine-Adelaide y Dembélé.

Árbitro: Georgi Kabakov (Bulgaria).

Hora: 21:00h. Mapei Stadium.

TV: Cuatro.