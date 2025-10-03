De la Fuente: «Hansi Flick ha sido seleccionador y creía que tenía esa empatía»

Javier Varela Viernes, 3 de octubre 2025, 12:39 | Actualizado 13:30h. Comenta Compartir

Lamine Yamal monopolizó la rueda de prensa de Luis de la Fuente tras dar la lista de convocados para los partidos ante Georgia y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026. Hasta nueve preguntas de las quince que le formularon al seleccionador tuvieron el protagonismo del futbolista del Barcelona. Su convocatoria parecía incuestionable, pero las declaraciones cruzadas entre Hansi Flick y el seleccionador habían abierto la posibilidad de que el futbolista azulgrana pudiera no estar convocado en esta llamada. «No hay ningún conflicto con Flick. Simplemente, me sorprendieron esas declaraciones porque él ha sido seleccionador y creía que tenía esa empatía», dijo el técnico riojano en un claro mensaje a su colega alemán.

«Él ha sido seleccionador y sabe cómo nos comportamos con los jugadores», dijo De la Fuente sobre lo que dijo Flick de que en la selección no se «cuidaba a los futbolistas». «Es lo que me sorprende, que un exseleccionador opine así. Pero sin más, cada uno dice lo que tenía que decir», añadió con un tono tenso que fue en aumento con el paso de los minutos. Se notó su crispación en una conversación acalorada con un periodista, que le obligó a reivindicar los próximos compromisos de la selección para dejar de lado la polémica con Lamine. «Sabéis que tenemos dos partidos muy importantes, que nos estamos jugando el Mundial. Parece que están en un cuarto o quinto plano y estamos hablando de Flick», dijo de forma enérgica. «Nos estamos jugando el Mundial, eso es lo realmente importante. El resto, no tiene importancia. Cada uno dijo lo que dijo y punto», quiso zanjar el seleccionador.

«Yo siempre cuento la verdad»

No lo consiguió De la Fuente, que tuvo que seguir respondiendo preguntas, cada vez con menos ganas: «Yo siempre cuento la verdad», dijo con gesto serio al ser preguntado si Lamine había jugado con dolor. «Lo que pasó fue que, cuando terminó el partido, tuvo algún tipo de molestia. Pero yo nunca he jugado sin molestias. No pasó nada. Lo han explicado nuestros servicios médicos, lo he explicado yo. Nada más. ¿Qué luego tuvo molestias después del partido? Pues no sé», añadió.

«El riesgo en el fútbol y en el deporte existe siempre», dijo al cuestionarle si Lamine Yamal y Nico Williams jugaron con dolor en la última cita con la selección. «Si está jugando en su club, está asumiendo sus riesgos», justificó tratando de volver a centrar las preguntas en los partidos ante Georgia y Bulgaria: «Estamos hablando de situaciones completamente normales». Tuvo que hacer frente a varias preguntas más sobre el '10' del Barcelona. «No, cero. Aquí, el riesgo es riesgo cero», insitió de nuevo al ser cuestionado sobre si se equivocó con Lamine. «Aquí el que viene, viene sano. En condiciones para jugar. Y cuando se va para su casa es porque hemos valorado que no podían estar aquí porque asumían un riesgo», insitió cada vez más acalorado.

Pendiente de la evolución de Lamine

El lunes, cuando comience la concetración, De la Fuente charlará con todos los futbolistas convocados como hace siempre. También con Lamine. «Es lo habitual. Nosotros hablamos con todos los jugadores, sabemos cómo están de primera mano. Si un club nos informa de que un jugador tiene algún inconveniente, lo valoramos», confesó. «Vamos a ver cómo evoluciona Lamine este fin de semana, veremos qué participación tiene», dijo como dejando en el aire que finalmente estuviera el lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Y sobre una posible tensión institucional entre la Federación y el Barcelona, el seleccionador quiso relajar el ambiente. «Lo ha dicho Laporta últimamente, que está encantadísimo de que vengan muchos jugadores porque es señal de que se trabaja bien. Yo no conozco a ningún jugador que no quiera ser internacional. Los jugadores y los clubes se molestan cuando no vienen a la selección, incluso los periodistas». «Todos los clubes se molestan cuando los jugadores no vienen a la selección, porque eso le da valor a los jugadores. Si vienen muchos, significa que tienen muy buenos futbolistas», reivindicó el seleccionador.

«Morata sigue siendo muy importante y lo será»

Hubo tiempo para alguna pregunta en la que no apareciera el nombre de Lamine. Una de ellas fue sobre Álvaro Morata, la ausencia más destacada de la convocatoria. «Es una decisión técnica. Morata sigue siendo muy importante para nosotros y lo será», dijo De la Fuente para acabar con el runrún que generó sobre si le cerraba la puerta al capitán. «El que no esté en esta convocatoria obedece a los escenarios que imaginamos contra nuestros rivales. Es importante y lo será. Es un jugador en activo y seguro que hará una campaña muy buena», añadió. Otro de los fijos que no estará tampoco en los próximos partidos es Fabián. El futbolista del PSG no está «porque tiene un problema muscular y como les cuidamos -dijo con cierto retintín- y somos muy escrupulosos con estas situaciones, Fabián no viene. Está lesionado y no puede venir».

Los que sí estarán son Pablo Barrios y Marcos Llorente, dos de los futbolistas más en forma del fútbol español. «Son jugadores que en nuestro plan de partido entran perfectamente y creo que es su momento», dijo De la Fuente en clara alusión al nivel tan alto de ambos en los últimos partidos con el Atlético. «Creo que es el momento de apostar por ellos, están haciendo una campaña fantástica. Siempre han estado en nuestro radar, en todas las prelistas e incluso en algunas convocatorias», justificó el seleccionador. «Pablo debutó en Tenerife contra Suiza. Siempre han estado muy cerca de venir convocados, pero no es fácil entrar en estas listas», añadió para poner en valor el nivel de los futbolistas españoles y lo complicado que es el premio de la selección.

Por último, reivindicó el espacio de la selección y su importancia en el fútbol español. «Me encantaría que, en estas ventanas, la selección fuera lo más importante. Es un trabajo en el que tenemos que educar nosotros y vosotros (los periodistas). Pero lo más importante es Georgia y Bulgaria. Hay que seguir generando ese sentimiento de selección», finalizó con un tono más relajado una de sus comparecencias más tensas.