Eurocopa 2020 | Clasificación Guidetti: «Es una final para nosotros; tenemos que presionar más arriba que en el Bernabéu» John Guidetti en un partido con Suecia. / Reuters El delantero sueco del Alavés advierte que su selección está fuerte y recuerda que fue la única capaz de ganar a Francia en la clasificación para el Mundial IGNACIO TYLKO Estocolmo Lunes, 14 octubre 2019, 16:36

John Guidetti (Estocolmo, 1992) vivirá un día muy especial este martes ya que se mide a España, su tercera patria después de Suecia y Kenia, donde vivió cinco años. Su padre fue profesor en este país africano al que el delantero del Alavés volverá cuando se retire para seguir ayudando a los más necesitados, algo que ya realiza a través de su fundación. Es un enamorado del juego de España, pero advierte de que Suecia es un rival fuerte, la única selección que ganó a Francia (2-1) en la clasificación al Mundial de Rusia que conquistaron los galos. Atiende a este medio, junto a otros tres enviados especiales de medios españoles, en la zona mixta del Friends Arena de Solna.

-¿Es muy especial para Guidetti jugar ante el combinado español?

-Claro que es un partido diferente para mí. Llevo cuatro años en España y conozco mucho a sus jugadores. Pero es que, además, es un choque muy importante porque el empate de Noruega nos ha complicado más la clasificación. Es como una final para nosotros porque después jugamos en Rumanía, otro encuentro difícil.

-¿La clave a su juicio para Suecia?

-Tenemos que presionar más alto que cuando jugamos en el Bernabéu. En Madrid derendimos mucho y si le cedes a España 85 minutos el balón es difícil aguantar porque tienes que correr mucho. Tenemos que confiar más en nuestra calidad cuando recuperemos la pelota.

-¿Es posible la victoria, sobre todo después de ver que España no pudo el domingo con Noruega?

-España es la mejor selección del grupo pero nosotros también estamos bien. Somos el unico equipo que gano a Francia antes del Mundial. Somos un buen equipo y jugamos en un estadio increíble, con 50.000 aficionados. Es un partido difícil pero no imposible.

-¿Cambia mucho el partido al ser baja Sergio Ramos en España por tarjetas?

-Sí cambia porque Ramos es el mejor defensa central del mundo. Es un líder, un capitán, un amo; ha marcado más goles que yo en toda mi carrera. Es un jugador espectacular pero el que entre por él seguro que querrá jugar bien porque es una oportunidad, igual que le ocurrió a mi compañero Danielson, el mejor ante Malta jugando porque no pudo Lindelof. España tiene muchos grandes futbolistas.

-¿Han generado mucho revuelo las palabras de Zlatan Ibrahimovic acusando de racista al seleccionador en sus convocatorias?

-Zlatan es el mejor jugador sueco de la historia y toda la carrera siempre le ha gustado hablar, como a mí. Es una gran persona, carismático. Si ha querido hablar, hay que respetarle. A mí me da igual.

-Juega poco en el Alavés, apenas con Suecia, donde ha marcado dos goles en 27 partidos, pero se le ve feliz. ¿Algún secreto para su alegría permanente?

-Soy un privilegiado que le tiene que dar siempre gracias a Díos. Tengo un poquito de dinero, la familia está bien y para mí siempre es más fácil superar problemas o lesiones porque sé que tengo suerte en mi vida.

-¿Qué recuerda de su etapa en Kenia

-Kenia es mi segunda casa. Estuve allí cinco años y me encantó. Tengo una fundación para ayudar a gente necesitada y creo que al retirarme volveré a Kenia para poder ayudar más directamente. Sé lo que és no vivir sin comida, sin cama, tener que correr dos horas y media para entrenar y otras dos horas y media para volver a casa. Esa gente no tiene las mismas oportunidades que nosotros.