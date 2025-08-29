Jesús Rodríguez irrumpe en la lista de España, a la que vuelven Rodri y Carvajal

Óscar Bellot Madrid Viernes, 29 de agosto 2025, 11:44 | Actualizado 12:02h. Comenta Compartir

La presencia de Jesús Rodríguez, extremo que pasó este verano del Betis al Como, y el regreso de dos pretorianos como Rodrigo Hernández y Dani Carvajal son las notas más relevantes en la lista de Luis de la Fuente para los dos primeros duelos clasificatorios de España camino del Mundial que se celebrará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

La vigente campeona de Europa y actual subcampeona de la Liga de Naciones volverá a la acción para medirse el cuatro de septiembre a Bulgaria en Sofía y enfrentarse tres días después a Turquía en Konya. Dos partidos en los que La Roja, encuadrada en un grupo que completa Georgia, tratará de iniciar con buen pie la ruta hacia la que sería su decimoctava presencia en una Copa del Mundo, la decimotercera consecutiva.

No se pierde España un Mundial desde 1974 y las expectativas en esta ocasión están por las nubes debido al gran desempeño del combinado dirigido por Luis de la Fuente, que si bien pinchó en hueso el pasado mes de junio al caer derrotada ante Portugal en la final de la Liga de Naciones, inicia la fase de clasificación para el gran evento planetario del próximo año como una de las principales favoritas para ceñirse la que sería su segunda corona en un Mundial, tras la cosechada quince años atrás en Sudáfrica.

Para conseguir el billete, y pese a tener la repesca asegurada en cualquier caso debido a su subcampeonato en la Liga de Naciones, Luis de la Fuente vuelve a apostar por una línea continuista, aunque con atractivas novedades que deben aportar aire fresco a un bloque que funciona como una familia, una de las premisas por las que se rige el preparador de Haro a la hora de confeccionar las convocatorias.

De la Fuente refuerza a Unai Simón y David Raya, sus dos guardametas de referencia, bajo palos. Mantiene también a Álex Remiro, un fijo en sus convocatorias, pese a la pujanza de Joan García tras el paso del cancerbero del Espanyol al Barça, lo que a priori incrementaba sus opciones de entrar en los planes del seleccionador. Tendrá que esperar a mejor ocasión el de Sallent.

En la parcela defensiva, el riojano vuelve a apostar por su zaga de máximas garantías. Pedro Porro sigue en el lateral derecho, al que vuelve Dani Carvajal. El regreso del capitán del Real Madrid, que ha demostrado un gran tono tras superar la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla que le apartó del combinado nacional durante casi un año, saca de la ecuación a Óscar Mingueza. En el costado izquierdo se mantienen Cucurella y Grimaldo, una dupla inamovible a lo largo de los últimos meses. Continuidad también en el eje de la retaguardia, donde se afianzan Robin Le Normand y Dani Vivian y se hacen fuertes también los jóvenes Dean Huijsen y Pau Cubarsí.

Morata se mantiene

Al centro del campo retorna Rodrigo Hernández, al que la rodilla también dejó fuera de combate durante la anterior campaña y que se quedó fuera de la 'final four' de la Liga de Naciones pese a estar ya recuperado porque De la Fuente prefirió entonces no arriesgar y que cogiese tono con el Manchester City. Pero el madrileño es el timón de España y los compromisos de septiembre se perfilan como una excelente ocasión para devolverle el mando, pese a que Martín Zubimendi demostró ser un relevo de sobradas garantías en su ausencia. El nuevo pivote del Arsenal volverá a ser el escudero de Rodri en una medular que completarán otros miembros de la guardia de corps de De la Fuente como son Fabián Ruiz, Mikel Merino y los azulgranas Pedri, Gavi y Fermín. Respecto a la anterior convocatoria, se pierden la doble cita Álex Baena e Isco, ambos por motivos físicos.

La irrupción de Jesús Rodríguez, por cuyos servicios pagó el Como 22,5 millones de euros al Betis, supone la única novedad en el frente ofensivo, en el que permanecen Álvaro Morata, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams y Yéremy Pino. A sus 19 años, el sevillano se ha convertido en un valor en auge y es una de las grandes debilidades del seleccionador español, que suma desborde con su presencia a una banda izquierda en la que Nico Williams tiene mando en plaza. El exbético cubre la plaza que dejó libre Samu Omorodion, aquejado de una lesión muscular.

La convocatoria:

Porteros: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

Defensas: Dani Carvajal, Pedro Porro, Robin Le Normand, Dean Huijsen, Dani Vivian, Pau Cubarsí, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.

Centrocampistas: Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Gavi y Fermín.

Delanteros: Álvaro Morata, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams, Yéremy Pino y Jesús Rodríguez.