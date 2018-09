Selección Luis Enrique, charla y carácter en su primer día como seleccionador Luis Enrique charlando con el grupo / EFE Mucha ilusión en La Roja con un técnico que demostró al grupo su carácter antes de un primer entrenamiento en que les recordó lo mucho que toca trabajar RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Las Rozas (Madrid) Lunes, 3 septiembre 2018, 20:29

Fue un día largo para Luis Enrique pero, por sus gestos, que disfrutó muchísimo. Su primer día al frente de la selección nacional arrancó pronto en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Luis Enrique recibió a sus jugadores con su cuerpo técnico al completo, para presentar a sus componentes al los internacionales, y acompañado en la mayoría de los casos por el director deportivo José Francisco Molina. Bromeó con varios de ellos e incluso chocó con Sergio Ramos, al que abordó por su espalda mientras saludaba a Robert Moreno (su segundo), Rafa Pol (preparador físico), Jesús Casas (analista), Juanjo González (técnico asistente), Lorenzo del Pozo (recuperador físico) y Joaquín Valdés (psicólogo). Este primer encuentro entre el central y seleccionador era muy esperado, después de que el técnico aclarase en su presentación que no había hablado con el defensa madridista pero que no le consideraba uno más por ser el capitán.

Igual de suelto se le vio con los nuevos y más jóvenes. «Aquí estamos, a cuatro patas», bromeó un ilusionado Diego Llorente que está citado para que vaya aprendiendo dinámicas que quiere introducir el técnico asturiano en esta nueva etapa. Dani Ceballos es otro de los que desea ganarse un hueco en esta nueva etapa y espera aprovechar la «oportunidad de oro» para debutar con la selección absoluta. «Para todos los jugadores, cuando llega un cuerpo técnico nuevo, es un plus de motivación extra. Tenemos que ganarnos un puesto y todos vamos a poner nuestro granito de arena para ponérselo difícil», dijo igual de ilusionado que Marcos Alonso. «Son dos partidos importantes, la primera convocatoria y llego con muchas ganas», indicó el lateral del Chelsea, que jugará el sábado en un estadio en el que ganó la FA Cup hace unos meses. «Son dos rivales muy complicados que nos van exigir mucho. Hay que estar al cien por cien para ganar los dos partidos», dijo coincidiendo con Pau López, el meta el Betis, que destacó que tanto Inglaterra como la subcampeona Croacia son «dos grandes equipos que han llegado a las semifinales del Mundial con gente joven y experimentada».

Vídeo.

Puerta cerrada hasta Wembley

Después de que llegasen todos menos Iago Aspas, citado para sustituir a un Diego Costa que se cayó de la lista por asuntos familiares (su pareja está a punto de dar a luz), dio una charla colectiva en la que se mostró ilusionado por el nuevo reto, pidió compromiso a un grupo que ya sabe va de frente fiel a su carácter. Algo que no sorprendió a los que ya le conocen y les motivó antes del primer entrenamiento para preparar los dos primeros encuentros de la Liga de Naciones contra Inglaterra y Croacia del 8 y 11 de septiembre en Londres y Elche.

En esa sesión había mucha expectación por parte de los aficionados. Desde casi una hora antes los más de 500 seguidores se fueron acercando hasta la grada del campo principal de la Ciudad del Fútbol -decorado con una lona nueva que se instaló ya por la mañana- para ver una sesión a puerta abierta, la única hasta Wembley, y en el que todo estaba preparado desde muchos minutos antes de que compareciesen los futbolistas. Ramos, De Gea y Ceballos fueron los primeros en saltar al césped desatando la emoción de los más jóvenes. Luis Enrique, que lució sus habituales gafas de sol, siguió el calentamiento y los rondos iniciales de sus hombres junto a Ochotorena, un clásico de la FEF y que ya estaba tanto con Lopetegui como con Del Bosque y Luis Aragonés.

Después hizo su primera charla táctica en el césped a los que participaron en un rondo de tres equipos que no estaban Kepa Arrizabalaga, haciendo ejercicios específicos de portería con Unai Simón (meta del Athletic citado por la sub 21), ni los que tuvieron partido el domingo (De Gea, Pau, Sergi Roberto, Busquets, Rodrigo y Gayá). Durante un ejercicio con balón no paró de dar instrucciones a sus futbolistas e incluso agarró del

brazo a Marcos Alonso. Después hubo una serie de remates a portería tras dribbling aunque Thiago, Alonso, Asensio, Saúl, Ramos o Carvajal no dispararon sino que hicieron estiramientos aunque terminaron con un juego de precisión de golpeos al larguero los dos últimos con Azpilicueta y Aspas.

Nuevos delegados federativos

Son tiempos de cambio en la institución y es que coincidiendo con la primera concentración se produjeron distintos nombramientos para los puestos de delegados federativos en el equipo nacional absoluto. Junto a Pedro Cortés, uno de los que está desde hace años en la selección, se suman como delegados al equipo Eduardo Caturla, el anterior presidente del Comité de Entrenadores de la RFEF, y los ex internacionales y que fueron compañeros en el Valencia, Vicente Engonga y Fernando Giner, este último presidente de la Asociación Española de Futbolistas Internacionales (AEdFI).