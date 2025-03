De la Fuente: «En la selección todos son importantes, pero nadie es imprescindible»

Óscar Bellot Valencia Sábado, 22 de marzo 2025, 19:11 Comenta Compartir

«El jugador más importante de la selección española es el equipo. Todos son importantes, pero nadie es imprescindible. Esa condición de compromiso, compañerismo y solidaridad que nos hace muy fuertes es lo que prima en este equipo», remarcó Luis de la Fuente en la víspera de un duelo ante Países Bajos en el que España se juega su presencia en la 'final four' de la Liga de Naciones. Un choque sin red que La Roja encara aferrada a los valores que impregnan su andadura desde que el técnico riojano ocupa el puesto de seleccionador y que pone al colectivo por encima de cualquier otra consideración.

De la Fuente, que comenzó su intervención delante de los medios de comunicación expresando el agradecimiento de la selección al «espectacular» recibimiento del pueblo valenciano –«lo que vivimos ayer, cerca de 30.000 personas en un entrenamiento, yo no lo había visto nunca», subrayó-, salió al paso de la controversia generada en Países Bajos a raíz de las palabras de Nico Williams en Róterdam presagiando que España le pintaría la cara a la 'Oranje' en Valencia. «Sabemos todos cómo es Nico, fue un comentario muy coloquial y nada que raye la falta de respeto, todo lo contrario. No tengamos en cuenta esa expresión», imploró.

Más allá de ese apunte, la rueda de prensa de De la Fuente estuvo marcada por las alabanzas que dirigió el seleccionador español hacia el carácter de sus jugadores. «Esto es un grupo de excepcionales futbolistas, pero le damos especial importancia a los valores. Entre estos valores está el sufrimiento, que es inherente al deporte. Es muy saludable no solo para el deporte, sino para cualquier actividad de la vida. Estos futbolistas lo entienden», dijo un técnico que concedió mucho mérito a la actuación de España en De Kuip pese a reconocer que Países Bajos fue superior en diversos tramos del choque. «Ganamos más duelos que Países Bajos y tuvimos más posesión que Países Bajos, y la sensación que tenemos es que estuvimos a merced del rival. Países Bajos es una grandísima selección y es normal que en determinados momentos lleve la iniciativa», explicó el de Haro.

«Intentaremos ser más eficaces en tareas defensivas y mostrar la misma eficacia y talento en la ofensiva», explicó De la Fuente sobre el duelo en Mestalla, para el que confirmó la disponibilidad tanto de Morata como de Le Normand pese a que ambos llegaban entre algodones a la cita. Escondió, sin embargo, sus cartas sobre el once un entrenador que presume de tener «26 futbolistas tan buenos» que puede configurar con ellos «dos selecciones excepcionales» y ensalza el sacrificio de todos ellos. «Poco más les puedo pedir a estos jugadores porque lo dan todo y les sale de forma natural», acotó cuando le preguntaron si pedirá mayor compromiso defensivo a los extremos para tratar de frenar el peligro de los neerlandeses por bandas.

Ambición

¿Qué tifo le gustaría ver a De la Fuente en Mestalla?, fue otra de las preguntas que cayeron al hilo del provocador mosaico con el que Países Bajos recibió a La Roja en De Kuip. «3 a 0 en el marcador. Yo no vi el tifo. Y si lo hubiera visto, no sabría a qué se refería. Todo lo que sea motivar, desde el marco del respeto, me parece extraordinario. Mañana vamos a sentirnos impulsados por una fuerza sobrenatural» atajó el seleccionador español.

Analizó, por último, la gran racha de España, que acumula 22 partidos oficiales sin hincar la rodilla. «El problema de ganar es que sigues acostumbrándote y en un grupo con esta ambición, cuando te metes en esa dinámica, es difícil perder el colmillo. Estamos en continuar con esa dinámica, sabiendo que los rivales cada día son más difíciles. Estamos hablando de un partido que podía se runa final de un campeonato de Europa. Y eso que decían que la Nations era un torneo de segundo nivel. Menos mal», cerró.

Ampliar Ferran Torres, durante la rueda de prensa en Mestalla. José Jordán (Afp) Ferran Torres: «Nico es un tío muy cachondo y no hay que llevárselo a las malas» Ferran Torres restó importancia a las declaraciones de Nico Williams que tanto han molestado en los Países Bajos. «Ya sabemos cómo es Nico, un tío muy cachondo. Fue muy coloquial y no hay que llevárselo a las malas. Es la confianza que tenemos en nosotros mismos», apuntó el valenciano después de que el extremo del Athletic afirmase que España le iba a pintar a la cara a la 'Oranje' en Valencia, una apreciación que matizó inmediatamente el navarro. Tras perderse la cita en De Kuip a causa de un golpe que sufrió durante el Atlético-Barça, Ferran Torres está listo por afrontar un partido muy especial para todos, pero sobre todo para él, en su tierra y meses después de que la provincia en la que nació se viese golpeada por la tragedia de la dana. «Es algo muy importante poder venir a jugar aquí este partido. Valencia ha vivido momentos difíciles y tenemos la posibilidad de darles esta alegría. Ojalá les demos la alegría de clasificarnos para la fase final», manifestó el atacante de la selección española, que confesó sentirse más a gusto como nueve que cuando juega en la posición de extremo y se mostró asombrado por el desparpajo de su compañero Lamine Yamal. «No sé si conoce la presión, solo hay que verle jugar, parece que esté jugando en el patio del colegio. Ojalá pueda seguir así mucho tiempo», comentó.