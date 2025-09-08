El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mikel Merino celebra el tercero de lo goles que marcó el domingo ante Turquía. Murad Sezer (Reuters)
Análisis

El centro del campo de España toma la delantera

Sin un nueve clásico, la aportación de los jugadores que llegan desde segunda línea mantiene el formidable caudal ofensivo de una selección que provoca pánico a nueve meses del Mundial

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:11

Deslumbrante en todos los sentidos hasta el punto de sorprender incluso a su arquitecto, un Luis de la Fuente cuyos méritos hay que aplaudir sin ... ambages, la selección española navega viento en popa a toda vela camino de un Mundial en el que partirá como favorita. Cierto es que queda casi un año para esa infladísima Copa del Mundo con 48 participantes, habrá vaivenes anímicos de por medio, inevitables golpes en forma de lesiones y azares de todo tipo que sacudirán el barco, pero La Roja es un equipo con mayúsculas que sale reforzadísimo de los dos compromisos que ha afrontado en septiembre, un mes trampa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  2. 2 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  3. 3 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  4. 4 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  5. 5 Puebloastur, en Cofiño, primer hotel asturiano con categoría cinco estrellas gran lujo
  6. 6 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo
  7. 7

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  8. 8 La ciudad deportiva del Real Oviedo avanza con paso firme
  9. 9 El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo, Ponga y Aller
  10. 10

    Un joven español muere en un atentado contra un autobús en Jerusalén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El centro del campo de España toma la delantera

El centro del campo de España toma la delantera