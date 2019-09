Ramos engrandece su leyenda El jugador del Real Madrid, que debutó con la Selección en marzo de 2005, jugó su encuentro 167 El central andaluz es junto a Casillas el jugador con más partidos con 'La Roja' COLPISA / E. YUNTA GIJÓN. Lunes, 9 septiembre 2019, 01:46

Fue un partido que no se recordará por el resultado final ni tampoco porque Rodrigo Moreno volvió a marcar, y por partida doble, en Gijón -por cuarta vez para abrir el marcador sin contar que hizo el 1-2 en Wembley hace un año- con la Selección tras ser uno de los que repitió titularidad en Bucarest.

El sexto partido de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020, esa que se disputará en 12 sedes y en la que España parece tener ya asegurada una plaza en su sede de Bilbao, pasará al recuerdo por el homenaje que se le hizo a Enrique Castro Quini antes del encuentro y porque Sergio Ramos completó uno de sus objetivos: jugar su partido número 167 con España para igualar el récord que detentaba Íker Casillas como el jugador con mayor números de encuentros disputados con 'La Roja'. «Un partido con muchos significados», expresó a través de su cuenta de Twitter el sevillano, con un mensaje que incluía el recuerdo para Xana y el 'Brujo'.

Sergio Ramos, que debutó con 'La Roja' el 26 de marzo de 2005 en un partido amistoso contra China disputado en Salamanca, entró en el once inicial (después de que hace tres días hubiese marcado ante Rumanía su octavo gol desde el Mundial de Rusia) para conseguir un nuevo récord compartido con el portero, ahora de baja por un problema coronario en el Oporto.

Ramos, fiel a su hambre por sumar registros, está nueve a partidos del récord continental de internacionalidades que ostenta el mítico meta italiano Gianluigi Buffon (176) y a 17 de la marca absoluta del excentrocampista egipcio Ahmed Hassan con 184. El capitán, campeón mundial en 2010 y de Europa en 2008 y 2012 , vio una amarilla y tuvo un error que pudo costar un gol a España, pero Bjartalid marró el mano a mano ante De Gea, que acabó como capitán.

«Lo estoy conociendo»

«Cada día Sergio me sorprende más», dijo el sábado Moreno, que se comporta ante los medios como un veterano. «Todo el mundo habla del Ramos personaje y yo estoy conociendo a la persona. Me está ayudando muchísimo, no tengo ninguna queja. Es un ejemplo y se puede hablar con él de todo. Es una persona que te reafirma con la atención que tiene, acepta bien la crítica. Lo hace y lo agradece, te facilita la tarea como entrenador». «Una brutalidad», comparte luego Sergio Busquets. «Es un orgullo tenerlo como capitán».

Emoción para Alcácer

Quizá fue lo mejor de un encuentro con mucho sentimiento emotivo, en el que muchos miraron al cielo. Lo hizo justo al final Paco Alcácer, que dedicó como siempre sus goles con la Selección -lleva 12 en 17 partidos - con los índices hacia el cielo en recuerdo a su padre fallecido hace años.

Desde el inicio fue un día de recordar a los ausentes. Un vídeo sobre la carrera de Quini fue el preludio a que los exinternacionales y leyendas del Sporting de Gijón, Eloy y Ablanedo, entregasen sobre el césped una camiseta firmada por los internacionales de la selección a la familia de Quini que recibió su nieto Pablo.