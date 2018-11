Asamblea de LaLiga Tebas anuncia el inicio de trámites legales para que el Girona-Barcelona se juegue en Miami Tebas, en una foto de archivo. / EFE El presidente de LaLiga ha anunciado que tienen hasta «la primera semana de diciembre» para que los tribunales les den «la razón» EFE Madrid Jueves, 8 noviembre 2018, 19:32

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confirmó que ésta ha iniciado «los trámites legales correspondientes» para reclamar que el partido Girona-Barcelona se juegue en Miami y que «hasta la primera semana de diciembre hay posibilidades de que» le «den la razón».

«A nosotros la Federación no nos ha respondido todavía ni si ni no y nosotros ya hemos iniciado los trámites legales correspondientes para reclamar donde corresponda. No voy a decir dónde, pero nosotros ya estamos en órganos terceros para decidir. Creemos que tenemos derecho para que se pueda jugar en Miami», dijo.

Tebas anunció la reclamación de LaLiga al término de la Asamblea de ésta y después de que el presidente de la Federación Española (RFEF), Luis Rubiales, que asistió a parte de la misma, afirmara que la disputa de este encuentro ya es un tema del pasado y lo diera por cerrado.

«Ya sabíamos que tendríamos que llegar a reclamarlo en los tribunales, no es novedoso, hemos esperado a tener las pruebas de lo que se está diciendo, es verdad que el reglamento de partidos internacionales deja hasta enero. Quedan mas de dos meses, nosotros creo que hasta la primera semana de diciembre tenemos posibilidades de que nos den la razón», añadió.

Tebas indicó que «ningún club ha transmitido que no quiere que se juegue» ese encuentro, previsto para el 26 de enero, y recordó que el órgano competente para aprobar el acuerdo, que incluye más cosas que la disputa del partido, fue la Comisión delegada compuesta por 7 clubes de la Liga Santander, 7 de LaLiga 1/2/3 y el presidente.

La FIFA y el Real Madrid

«Se aprobó por unanimidad en un debate no breve. No he leído ninguna declaración en contra de ningún presidente. Puede haber alguno en contra, igual que está el Real Madrid, el fútbol español no es el Real Madrid», comentó.

El presidente de LaLiga reconoció que no ha hablado con el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, después de que el Consejo de ésta comunicara hace días que el Girona-Barcelona tenía que jugarse en territorio de la Federación Española.

«Que me diga dónde está escrito, pero no lo dice en ningún sitio. Para la MSL no debe existir, porque puede jugar en Canadá, tiene tres equipos canadienses jugando la liga americana y hay una liga profesional en Canadá. ¿Por qué la Supercopa sí? Da la sensación de que nos llevamos 300 partidos a Estados Unidos y que vamos a acabar con el fútbol en Estados Unidos. Me parece hasta un poco infantil ya», añadió.

Igualmente quiso contestar a Infantino al señalar que le parecería «perfecto que un partido de la Premier se jugara en España». «Estaríamos apoyándolo y lo llevaríamos a zonas como Alicante o Mallorca, porque ayuda al fútbol, hablamos de un partido, parece que nos llevamos la Liga. Seguramente hagamos cosas conjuntas con la Premier», avanzó.

«Rubiales no está capacitado para ser presidente de la RFEF»

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, insistió en que Luis Rubiales «no está capacitado para ejercer el cargo de presidente de la Federación» y consideró que este organismo «debería haber abierto una investigación interna» después de la detención de su vicepresidente económico, Andreu Subies.

«Lo que he dicho es que no está capacitado para ejercer el cargo de presidente de la Federación y lo sigo diciendo. Es una opinión profesional, no es personal. Ha habido muchas decisiones que lo están corroborando, los hechos me están dando la razón», afirmó después de coincidir con Rubiales en la Asamblea de LaLiga, a la que el presidente de la RFEF acudió invitado.

Tebas cuestionó decisiones de Rubiales como la del cambio de seleccionador y posturas que éste mantiene en temas de competencias que quiere quitar a LaLiga, la forma en la que está planteando la relación con el fútbol profesional, los horarios son públicos y el nombre de patrocinador de la competición.

«Hay un concurso de televisión adjudicado para los próximos cuatro años. No se pueden decir de cosas que tienen un valor en España de 1.200 millones de euros. Son grandes ejemplos que tienen su repercusión económica», apuntó tras considerar que tampoco ha tomado ninguna medida rápida que afecte al fútbol no profesional sobre el que tiene las competencias.

Preguntado por la decisión de la directiva de la RFEF de mantener en el cargo al vicepresidente económico Andreu Subies, detenido y puesto en libertad horas después de declarar ante el juez como investigado por presunto delito societario y administración desleal cuando presidía la Federación Catalana, Tebas cree que es algo que debería investigarse.

«Siempre con presunción de inocencia, me habría gustado oir que la RFEF abría una investigación interna porque estamos hablando de fondos públicos, es de lo que está acusando la Fiscalía, para hacer estadios. Lo lógico, incluso manteniéndolo en el cargo, es que se anunciara una investigación interna. No puede ser el argumento que no hay medidas cautelares, ¿qué ha pasado con ese dinero?», añadió.

Igualmente se refirió a la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) de remitir al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) una denuncia particular contra 16 presidentes de federaciones territoriales por haber incumplido el principio de neutralidad durante un proceso electoral que culminó en 2017 con la reelección de Ángel María Villar, antes de conocerse su presunta implicación en la Operación Soule.

«Me gustaría conocer más los asuntos, confío en que los profesionales del CSD si han dado esa recomendación lo han hecho conforme a derecho seguro y el CSD tiene buenos profesionales. Recuerdo aquella carta, recuerdo la resolución del TAD que se llevó al Tribunal de Justicia de Madrid, de ahí a que eso vaya a llevar a la inhabilitación... hay otros temas antes», opinó.