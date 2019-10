Dos futbolistas confiesan su amor y reciben multitud de insultos Teresa Abelleira y Patricia Curbelo, durante sus vacaciones. / Instagram Patricia Curbelo y Teresa Abelleira se enamoraron la pasada temporada cuando jugaban en el Deportivo. Sus redes sociales se llenaron de insultos EL COMERCIO Viernes, 18 octubre 2019, 11:17

La homosexualidad en el deporte es desde hace tiempo un tabú. Las futbolistas Patricia Curbelo y Teresa Abelleira confesaron su historia de amor mediante un vídeo en sus redes sociales, mientras disfrutaban de unos días de vacaciones en Oporto. Pronto los medios gallegos se hacían eco de su relación. Los insultos no tardaron en llenar sus redes sociales.

Algunos denominaban su relación como «asquerosidad», y pidieron hasta que las expulsen del equipo, por el bien de las otras jugadoras, ignorando que ya no comparten el mismo vestuario. La pareja no tardó en defenderse de este y de otros ataques similares. «Muchos dicen que damos asco, o que está de moda, que no han elegido al chico adecuado.... y muchas cosas más... No voy a publicar cada una de las barbaridades a las que día a día nos enfrentamos por estar con una persona del mismo sexo. Si yo pudiera volver atrás y escoger entre géneros y condiciones sin duda elegiría no ser como tú. Ya no hablo de las opiniones que cualquiera de todos ustedes puedan dar, sino del respeto». Esto fue lo que declaró una de las señaladas, Patricia Curbelo, quien matizó que la felicidad no depende de la sexualidad, sino de «querer a quienes tenemos al lado», asegurando que se sienten «valientes» por mostrarlo y por hacerlo «tan natural como cualquier otra condición».

Por su parte, Teresa Abelleira no quiso perder el tiempo en contestar directamente a esas duras palabras, escribiendo un mensaje de agradecimiento a los medios que se hicieron eco de su relación: «Desgraciadamente todavía hay gente que no ve este tema como lo que es, algo natural. Todas las personas merecen ser libres, felices y sin miedo a nada».

Entre Galicia y Canarias

Ambas jugadoras se conocieron en el Deportivo de la Coruña la pasada temporada, en la que celebraron juntas el ascenso a la máxima categoría femenina nacional. En las jornadas de entrenamientos y partidos se fue forjando una bonita amistad, que fue más allá, hasta convertirse en pareja el pasado mes de febrero. Terminado el curso, la pontevedresa Abelleira, centrocampista internacional que puede presumir de haber logrado un título continental con la sub'19, confirmó su continuidad en el equipo gallego, conjunto que actualmente es colíder de la Primera Iberdrola.

No pudo hacer lo mismo su compañera de vida, la portera canaria Patricia Curbelo, que terminó fichando por el Tacuense, de su ciudad natal, en Tenerife, rechazando ofertas de mayor categoría. Pero es que este club, de la segunda división femenina, le permite vivir en A Coruña junto a Teresa, donde entrena y estudia, viajando cada fin de semana a Canarias, o al destino que corresponda, para disputar los partidos.

Al dar a conocer su historia también han recibido muchas muestras de cariño y felicitaciones. No pretenden ser abanderadas de nada, pero confiesan que «alguien tenía que dar el paso», «porque hay mucha gente que lo sufre y mucha gente se mete con las personas por ser personas».