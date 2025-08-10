El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Clasificación del Club de Golf de Castropol

Consulta las clasificación hándicap y scratch del Club de Golf de Castropol así como el equipo clasificado para la gran final

César Sánchez Tessier

César Sánchez Tessier

Gijón

Domingo, 10 de agosto 2025, 10:22

Clasificación Hándicap

1. Gerardo Rubiera 42

2. David Campón 39

3. Álvaro Escudero 38

4. Álvaro de Rivera 36

5. Roberto Martínez 36

Clasificación Scratch

1. Álvaro de Rivera 27

2. Santiago García 25

3. Juan Noriega 22

4. Álvaro Escudero 20

5. David Campón 20

Equipo clasificado

1. David Campón

2. Santiago García

3. Juan Ignacio Rodríguez

4. José María Martínez

5. José Manuel Méndez

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vega-Arango: «El mejor regalo sería la victoria del Sporting»
  2. 2 La noche en la que llovió ceniza en Asturias
  3. 3 Atendido un paciente psiquiatrico fuera de sí en su domicilio de la calle Llanes en Gijón
  4. 4 El fuego obliga a cortar carreteras secundarias en Asturias
  5. 5 Asturias mira hacia el cielo en espera de la lluvia mientras las temperaturas se desploman
  6. 6 El Real Oviedo cierra a Bailly y busca otro central
  7. 7 Asturias, con ocho fuegos activos, lucha por salvar sus entornos naturales
  8. 8 Incendios forestales en Asturias | Lucha sin cuartel para proteger el paraíso natural
  9. 9 Dani Vidal será el sustituto de Rozada como entrenador en el Real Avilés
  10. 10 800 antitaurinos recorren Gijón al grito de «la tortura no es cultura»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Clasificación del Club de Golf de Castropol

Clasificación del Club de Golf de Castropol