Clasificación del Club de Golf de Castropol
Consulta las clasificación hándicap y scratch del Club de Golf de Castropol así como el equipo clasificado para la gran final
Gijón
Domingo, 10 de agosto 2025, 10:22
Clasificación Hándicap
1. Gerardo Rubiera 42
2. David Campón 39
3. Álvaro Escudero 38
4. Álvaro de Rivera 36
5. Roberto Martínez 36
Clasificación Scratch
1. Álvaro de Rivera 27
2. Santiago García 25
3. Juan Noriega 22
4. Álvaro Escudero 20
5. David Campón 20
Equipo clasificado
1. David Campón
2. Santiago García
3. Juan Ignacio Rodríguez
4. José María Martínez
5. José Manuel Méndez
