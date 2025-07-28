El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los premiados en la octava prueba del Trofeo EL COMERCIO-ABANCA posaron en la tradicional foto de familia en la clausura de la competición en el campo de La Morgal. Álex Piña

Clasificación del Club de Golf de La Morgal

Consulta las clasificación hándicap y scratch del Club de Golf de La Morgal así como el equipo clasificado para la gran final

César Sánchez Tessier

César Sánchez Tessier

Gijón

Lunes, 28 de julio 2025, 01:30

Clasificación Hándicap

1. Heriberto González 44

2. Álvaro Lucas 41

3. José Ignacio García 40

4. Jesús González 40

5. Eduardo Rubio 40

6. José Luis Prada 40

7. Rafael Castrillo 40

8. Noel Fernández 39

9. Dover González 39

10. Miguel Álvarez 39

11. Luis Manuel Álvarez 39

12. José Luis Martín-Caro 39

13. Juan José del Sol 38

Clasificación Scratch

1. Diego Rubio 32

2. Noel Fernández 29

3. Borja Sánchez 27

4. Álvaro Lucas 24

5. Dover González 24

6. Pablo González 23

7. Miguel Álvarez 22

8. Javier Suárez 22

9. José Ignacio García 21

10. Alberto Arias 19

11. Marino Fanjul 19

12. Heriberto González 18

13. Eduardo Rubio 18

Equipo clasificado

1. Diego Rubio

2. Noel Fernández

3. Heriberto González

4. Álvaro Lucas

5. José Ignacio García

