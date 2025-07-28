Clasificación del Club de Golf de La Morgal
Consulta las clasificación hándicap y scratch del Club de Golf de La Morgal así como el equipo clasificado para la gran final
Gijón
Lunes, 28 de julio 2025, 01:30
Clasificación Hándicap
1. Heriberto González 44
2. Álvaro Lucas 41
3. José Ignacio García 40
4. Jesús González 40
5. Eduardo Rubio 40
6. José Luis Prada 40
7. Rafael Castrillo 40
8. Noel Fernández 39
9. Dover González 39
10. Miguel Álvarez 39
11. Luis Manuel Álvarez 39
12. José Luis Martín-Caro 39
13. Juan José del Sol 38
Clasificación Scratch
1. Diego Rubio 32
2. Noel Fernández 29
3. Borja Sánchez 27
4. Álvaro Lucas 24
5. Dover González 24
6. Pablo González 23
7. Miguel Álvarez 22
8. Javier Suárez 22
9. José Ignacio García 21
10. Alberto Arias 19
11. Marino Fanjul 19
12. Heriberto González 18
13. Eduardo Rubio 18
Equipo clasificado
1. Diego Rubio
2. Noel Fernández
3. Heriberto González
4. Álvaro Lucas
5. José Ignacio García
