Japón abraza a las grandes estrellas del atletismo

Japón tiene pasión por el atletismo y este sábado se convertirá en el primer país en albergar tres mundiales, dos en Tokio y uno en ... Osaka, además de dos Juegos Olímpicos, los últimos en 2021 marcados por la pandemia de covid. Cuatro años después de aquellos Juegos de gradas vacías y de mascarillas por culpa de la pandemia, el estadio olímpico de Tokio vuelve a abrir sus puertas para recibir a los mejores atletas del planeta. Y lo hará con las gradas llenas para celebrar desde la madrugada del sábado hasta el 21 de septiembre un Mundial postolímpico y tardío en el calendario, lo que ha obligado a los atletas a hilar fino para llegar en las mejores condiciones a la gran cita de 2025 después de una larga temporada. Pero más allá de decisiones como la de Sydney McLaughlin, que ha aparcado las vallas para centrarse en el oro de 400 metros lisos, en el histórico recinto de Shinjuku estarán presentes buena parte de los vigentes campeones olímpicos de París del pasado año e incluso un puñado de los que ganaron hace cuatro años el oro y recibieron el solitario aplauso de los periodistas que pudieron entrar en el estadio.

Esta vez todo está preparado para que el Mundial de Tokio vuelva a ser una fiesta del atletismo, que arranca en la madrugada del sábado (hora española) con las pruebas de 35 kilómetros marcha y finalizará el domingo 21 con los relevos largos. Esta es la lista de jornadas con las finales más destacadas de cada día, que se podrán ver en Teledeporte y Eurosport:

Sábado 13 de septiembre Peso y fondo para abrir boca

Con la distancia larga de marcha, adelantada media hora para evitar el calor y la humedad de la capital nipona (00.30 horas), arranca un Mundial que en su horario vespertino cuenta con las finales de peso masculino y 10.000 metros femenino, además de los relevos mixtos. Es decir, que en la zona de lanzamientos Ryan Crowser afrontará su reto más complicado de las últimas temporadas (14.10 horas). Tres veces campeón olímpico y dos veces mundial, el estadounidense ha arrastrado una lesión de codo que le ha impedido competir durante buena parte de 2025. Habrá que ver cómo llega a Tokio, pero puede ser una oportunidad de oro para el italiano Fabbri o para el dos veces campeón del mundo Joe Kovacs.

En la prueba de fondo femenina (14.30), Beatrice Chebet, doble plusmarquista mundial de 5 y 10.000 metros y doble campeona olímpica, aspira a hacer en Tokio lo mismo que en París.

Domingo 13 de septiembre Llega la hora de la velocidad

Primera jornada intensa del campeonato, con un programa que arranca con el maratón femenino (1.00) y que cuenta con la final de disco femenino (12.10) con la campeona olímpica Valarie Altman en busca de un nuevo título, longitud femenina (13.40) con Tara Davis como favorita, los 10.000 metros masculinos (14.30) y las finales de 100 metros. En la cita de fondo, la ausencia de Joshua Cheptegei abre la puerta al ejército etíope para buscar el título. En la recta femenina (15.13 horas), además de la despedida de Shelly Ann Fraser Pryce, está en juego un oro al que aspiran la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden y la campeona olímpica Julien Alfred. En hombres (15.20) habrá que ver si Noah Lyles recupera su mejor versión, si Kishane Thompson confirma el dominio de 2025 para dar otro oro a Jamaica o si Kenny Bednarek logra la victoria de su vida.

Lunes 15 de septiembre El vuelo de Duplantis

La jornada arranca con el maratón masculino (1.00) y tiene a Armand Duplantis como principal protagonista en el estadio (13.10 horas). Solo una pregunta. ¿Logrará saltar los 6.30 metros en un recinto donde ya fue campeón olímpico? Del resto del programa destacan las finales de martillo femenino (14 horas), con el duelo entre Brooke Andersen y Camryn Rogers; los 3.000 obstáculos (14.55), con Soufiane El Bakkali buscando su tercer oro, y 100 metros vallas femenino (15.20), con el cara a cara entre Masai Russell y Danielle Williams.

Martes 16 de septiembre El momento de Kipyegon

Faith Kipyegon es la gran estrella de este día en Tokio. La campeona keniana tiene la oportunidad en la prueba de 1.500 metros (15.05) de igualar los cuatro títulos mundiales de Hicham El Guerrouj, un registro solo al alcance de una elegida como ella, capaz de correr en 2025 en 3:48.68. Además, se disputa la final de 110 metros vallas, con Grant Holloway buscando también el mismo número de títulos mundiales.

Miércoles 17 de septiembre Jakob Ingebrigtsen, a marcar territorio

Reto complicado para Jakob Ingebrigtsen en los 1.500 metros (15.20 horas) después de su lesión en el talón de Aquiles. Habrá que ver si el noruego es capaz de mostrar su mejor versión en una prueba muy abierta donde el neerlandés Niels Laros se ha mostrado intratable y donde el francés Azeddine Habz llega con la mejor marca de la temporada (3.27.48). Además, Katie Moon y Miltiadis Tentoglou defienden título en pértiga (13.10) y longitud (13.50), respectivamente.

Jueves 18 de septiembre Yulimar Rojas y McLaughlin, duelo de estrellas

Será uno de los momentos del Mundial, volver a ver a Yulimar Rojas en el escenario donde batió en 2021 el récord mundial de triple salto (13.55). La venezolana regresa cuatro años después a Tokio en una situación muy diferente, después de haber tenido que superar una rotura del talón de Aquiles y sin haber competido en toda la temporada. Pero Rojas está convencida de que puede saltar «mucho» y está convencida de volver a reinar en su prueba. También quiere ser protagonista Sydney McLaughlin. que ha renunciado a correr los 400 metros vallas, donde es plusmarquista, para pelear por el oro en lisos (14.24 horas).

Viernes 19 de septiembre Warlhom y Bol, la hora de los vallistas

Los 400 metros vallas (14.15) y las finales de 200 metros (15.06 horas) copan el protagonismo. En la primera especialidad, el noruego Karsten Warholm vuelve al escenario donde voló hace cuatro años para batir el récord del mundo, mientras que Femke Bol tiene la oportunidad de sumar su segundo título mundial. En el doble hectómetro, muchas veces revancha de los 100 metros, se darán cita Shericka Jackson, defensora del título, y Julien Aldred, mientras causa baja Gabby Thomas por lesión. En hombres, Noah Lyles quiere hacer historia con un cuarto título mundial, pero Letsile Tebogo querrá amargarle la tarde, al igual que lo hizo en los Juegos de París.

Sábado 20 de septiembre Chebet y Kipyegon, cara a cara

Sin duda, uno de los duelos del campeonato es el que protagonizarán Beatrice Chebet y Faith Kipyegon en la final de los 5.000 metros (15.05). Ambas confían en llegar a la carrera con un oro previo y de este duelo saldrá la reina del fondo en una final de muchísimo nivel. En hombres destaca la final de 800 metros (14.50), donde Emmanuel Wanyonyi, Marco Arop y Djamel Sedjati ofrecerán también un gran espectáculo.

Domingo 21 de septiembre La oportunidad de Olyslagers

La traca final con nueve finales en el programa. La sesión arranca con la altura femenina (12.30), donde la australiana Nicola Olyslagers está ante su gran oportunidad tras haber batido durante la temporada a Yaroslava Mahuchikh. En 800 metros (12.35), Keely Hodgkinson se ha recuperado de su desgarro en los isquios y partirá como favorita, mientras que en el 5.000 masculino (12.50), Jakob Ingebrigtsen quiere redondear su presencia en el Mundial ante la armada africana. El decatlón y los relevos darán por finalizado el Mundial de Tokio.