Juan Mata: «No sé si volveré a jugar en España»

El futbolista Juan Mata, formado en el Real Oviedo, recibió este jueves el Premio Reina Sofía de los Premios Nacionales del Deporte 2017 y tres recogerlo aseguró que no sabe si en un futuro cercano volverá a jugar en España.

«No lo sé. Llevo un tiempo en Inglaterra, en una liga en la que me encuentro muy bien y en la que estoy muy adaptado, pero sí que es verdad que a veces uno echa de menos su casa, su familia, sus amigos... pero no sé si en un futuro cercano volveré a España», declaró el centrocampista del Manchester United.

Eso sí, Mata no espera cambios durante este mercado de invierno: «Estoy tranquilo. Estoy en un club fantástico como es el Mancheter United, uno de los clubes más importantes del mundo. Mi mentalidad tiene que ser a corto plazo y a partir de ahí hacerlo bien».

Unas declaraciones realizadas tras recibir el Premio Reina Sofía por su iniciativa 'Common Goal' por la cual los deportistas que se sumen a ella donarán el uno por ciento de su sueldo a causas benéficas relacionadas con el fútbol.

«Estoy muy agradecido en nombre todos los miembros de 'Common Goal'. Es una ayuda, un gran espaldarazo para un proyecto que creo que era necesario dentro del fútbol profesional. Estoy contento de volver a España y ver a mi familia», dijo.

«Nuestro sueño es que jugadores, jugadoras y gente que aman este deporte se unan a nosotros. Queremos que sea el equipo más grande del mundo. Hemos hecho un gran camino hasta ahora y creo que van a haber muchas más. Creo que es muy bueno para el fútbol y para mucha gente que lo necesita», añadió.

Mata analizó la situación del Manchester United tras el despido del portugués José Mourinho: «Hemos conseguido varios resultados positivos. Nosotros tratamos de jugar lo mejor posible y ganar por el club. Estábamos en un momento complicado y nos centramos en acabar la temporada lo mejor posible que este año es alcanzar los puestos de Liga de Campeones, nos gustaría tener otro objetivo pero esa es la realidad«.

A Mourinho le sustituyó el noruego Ole Gunnar Solskjaer al frente del equipo y desde entonces el United no conoce la derrota: «No pasó nada especialmente reseñable. Llegó un entrenador que es una leyenda del club y nos ha dado confianza. Creo que era importante empezar bien y conseguimos un resultado bueno fuera de casa y a partir de ahí todo irá bien. Estoy seguro que habrá momentos difíciles con este entrenador de aquí a final de temporada y trataremos de dar lo mejor», declaró Mata.

El español no se quiso pronunciar acerca de los rumores de una posible vuelta de José Mourinho al Real Madid: «No lo sé. Yo he estado con él en dos ocasiones, en el Chelsea y en el Manchester United. Este año las cosas han sido difíciles, no estábamos consiguiendo resultados, pero estoy seguro que como él mismo ha dicho volverá pronto al fútbol y le deseo lo mejor».

Sobre lo que sí habló es sobre sus ganas de volver a la selección española: «Ojalá. Mis ganas y mi ilusión de volver a la selección siguen intactas. Tuve la fortuna de estar en una generación muy buena, en la que ganamos cosas importantes, y tengo ganas de volver y de disfrutar de esta gran selección. Ojalá que Luis Enrique me llame, estaría encantado».

Mata habló también de su exequipo, el Valencia, que vive una temporada complicada en cuanto a resultados: «Lo veo con cariño. Nos enfrentamos a ellos en Liga de Campeones. Están viviendo una temporada complicada tras una pasada temporada fantástica. Creo que lo único que les falta es tener algo más de gol porque el equipo está jugando bien, es lo que le dije a Marcelino cuando nos vimos en Mestalla. Por entrenador y por plantilla van a acabar la temporada mucho más arriba de lo que están», concluyó.