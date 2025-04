Japón insiste en que los Juegos Olímpicos se disputarán al «completo»

Las ceremonias de la llama olímpica se reducen por la pandemia

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio anunciaron este martes que habían decidido reducir las ceremonias y festividades de relevo de la llama olímpica, cuya salida está prevista el 26 de marzo en la región de Fukushima.

La «gran salida» del relevo desde la región de Fukushima se hará sin espectadores, «para evitar propagar las infecciones», anunció a la prensa el director ejecutivo del comité de organización de Tokio 2020, Toshiro Muto.

El recorrido por todas las regiones de Japón sigue siendo el mismo y los espectadores podrán asistir a los relevos de la llama, pero las ceremonias de salida y llegada se realizarán sin público, explicaron los organizadores en un comunicado. Las ceremonias de acogida por las municipalidades serán anuladas.

Los organizadores piden por otra parte a todo espectador que no se sienta bien que no asista al relevo desde el borde de la carretera. La temperatura de los relevistas será medida y a los que tengan fiebre no se les permitirá correr.

Por otro lado, este martes se ha sabido que uno de los dos vicepresidentes del Comité Olímpico Japonés, Kozo Tashima, dio positivo por coronavirus.