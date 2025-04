Álvaro García, jugador del Pasek Belenos: «La baja de Tapia condiciona nuestras opciones de 'play off'»

El Pasek Belenos recuperó bastantes opciones de meterse entre los cuatro primeros, puestos que dan lugar a disputar la fase de ascenso, en el ... grupo élite de División de Honor B al imponerse el pasado domingo al Industriales de las Rozas. Los blanquiazules desplegaron su mejor versión de la presente campaña, tanto en juego como en intensidad, despachando un encuentro en el que demostraron colmillo afilado en ataque y sacrificio en defensa para acercarse al 'play off por' el ascenso a División de Honor.

El conjunto dirigido por Jesús Delgado afronta los tres últimos encuentros de esta segunda manga liguera visitando al Hospitalet y al Cisneros Zeta y recibiendo, entre medias, al Gernika, un calendario en el que, a priori, necesitaría, al menos un par de victorias más para pasar el corte.

La jornada del domingo no resultó redonda. El exigente partido contra un cuadro madrileño que llegaba invicto en esta fase se cobró su peaje con la grave lesión sufrida por Luis Tapia. El segunda línea local tuvo que ser retirado en camilla al sufrir rotura del tendón de aquiles superada la media hora de encuentro. Por contra, Álvaro García, el tres cuartos-ala sub 23, volvía a disfrutar de minutos después de superar unos problemas musculares que le dejaron fuera durante muchos meses. «Me lesioné justo el 31 de diciembre. Estaba haciendo series de velocidad por mi cuenta y noté el trallazo en los isquiotibiales. Por lo visto era el semimembranoso, rotura de fibras muy cerca de la inserción del tendón. Ahí estuve mes y pico parado. Parecía que ya estaba listo para volver, cuando, durante la semana previa al partido contra Sant Cugat me volví a romper y lo mismo, otro mes y medio fuera hasta, por fin, este domingo pasado que ya he tenido minutos. No demasiados, pero fueron potentes», relata.

LOS PARTIDOS DEL FIN DE SEMANA EN FUNDAVI Pasek Belenos Visita a L'Hospitalet, mañana a las 13 horas en tierras catalanas.

Aceites Abril Adba Sanfer Art-Chivo Se mide al Mipelletymás León, el domingo a las 12.30 horas

Horizonte Atlética Recibe al Congesa XXI Salamanca, mañana a las 18 horas en La Magdalena

Curtidora Uniovi Recibe al Congesa XXI Salamanca, mañana a las 18 horas en La Magdalena

Hemos visto a un Pasek Belenos con dos caras durante esta fase. «La diferencia de estos tres últimos buenos partidos nuestros con las dos derrotas con las que abrimos esta fase élite es que tanto Sant Cugat como Liceo nos sorprendieron con su juego de velocidad, buscando siempre la carrera y el apoyo. Son canteras muy potentes que tienen muy asimilado ese tipo de juego. De todas formas contra Sant Cugat no estuvimos todo lo despiertos que necesitaba el choque de inicio. Después ya, muy a remolque, no nos llegó para remontar. Otro tema fue el partido contra Liceo. Nos superaron, sobre todo en la segunda parte. Están jugando muy bien, son claros favoritos a subir a División de Honor ahora mismo», reconoce.

El Pasek Belenos se crece en Llaranes. «En el Muro de Zaro, a parte del factor público, que es una gozada, buscando alguna explicación técnica tal vez al ser un campo más estrecho, con nuestra delantera, que es fuerte y dinámica, pues aprovechamos mejor nuestras virtudes. A los rivales les cuesta bastante desplegarse en ataque. Le tenemos pillada la medida al campo, como si nos costase menos tapar los espacios. También hay veces que aprovechamos la costumbre de jugar en campo de hierba natural. En esos casos, como quizá el domingo pasado, llegamos con un punto de aire más en las segundas partes ante equipos que juegan habitualmente en sintético», analiza.

Hay que seguir remando para meterse en el 'play off', pero hay posibilidades. «Las opciones pasan por limitar las sanciones y las bajas, como la de Luis Tapia, que será importante», lamenta.