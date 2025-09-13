El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chebet supera a Battocletti. Efe
Atletismo

Beatrice Chebet se prepara para el doblete

La keniana gana a la italiana Battocletti en los 10.000 metros, dentro de la jornada inaugural del Mundial de Tokio

Igor Barcia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:39

Beatrice Chebet busca en Tokio un nuevo doblete 10.000-5.000 como el que logró en los Juegos Olímpicos de París y ha puesto ... la primera piedra ganando la distancia larga ante la valiente Nadia Battocletti. La italiana ha estado atentísima al ataque final de la keniana, pero Chebet es un talento descumunal que ha explicado en 150 metros lo que es ganar un título mundial haciendo lo mínimo e imprescindible. Sabe que le espera un duelo en los 5 kilómetros con Faith Kipyegon en una de las finales de este Mundial, y Chebet, tras dejarse llevar por sus rivales, ha desplegado su clase en la recta final para dejar claro quién manda en la larga distancia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  2. 2 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  3. 3 Doce jabalís destrozan varios jardines de Viesques en Gijón
  4. 4 Los vecinos del fallecido en Ribadesella: «Toño tenía un toque irónico y un carisma que hacían de él un hombre entrañable»
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6

    Juan Cofiño: «El PSOE necesita un revulsivo, el que disiente calla para no ser señalado»
  7. 7

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  8. 8

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  9. 9

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»
  10. 10 Los médicos asturianos se suman a la huelga nacional y pararán el 3 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Beatrice Chebet se prepara para el doblete

Beatrice Chebet se prepara para el doblete