Billy Twomey … rey de Las Mestas

El irlandés Billy Twomey a lomos del caballo anglo-europeo de 9 años 'Kimba Flamenco' se adjudicó el Premio Gijón Deporte en el recorrido de desempate que cerró la jornada del sábado del CSIO en una competición que registró el lleno en el Complejo de Las Mestas. Twomey obtiene así un nuevo triunfo que unir al conseguido en la jornada inaugural.

Sábado de prueba grande en Las Mestas con la disputa del Premio Gijón Deporte, segunda prueba en cuanto a dotación económica con 92.000 Euros en premios. Esta competición recibió por primera vez esta denominación después de que históricamente recibiera el nombre de Trofeo S.A.R. Princesa de Asturias.

Con una altura máxima de 1,60 y 13 obstáculos con 16 esfuerzos, resultó complicado para los binomios participantes sobre todo la parte final del mismo y sobremanera un doble de verticales sobre bidé como última dificultad. Muchos quebraderos de cabeza causó esta combinación en contra de querencia con muy poco espacio y condicionado por el fondo anterior, algunos incluso llegaron a romper una de las barras como Miguel Honrubia.

Tardó en llegar el primer cero de la tarde. El tiempo concedido era demasiado exigente hasta el punto que se tuvo que modificar y elevar de 78 a 80 segundos. Lo conseguía Sanne Thijssen a lomos de «Bulavsco» espléndido ya desde el primer día de concurso se clasificaba para el desempate. Acto seguido «Prunella de Ariel» con la amazona barcelonesa Paola Amilibia trazaba impecable sobre la pista para dejar todos los obstáculos sobre los reparos y accediendo al «barrage final»

Al inicio de la segunda serie de caballos llegó el tercer cero de la entrega conseguido por Angelie Von Essen y «Cochella» a lo que se sumó a continuación la entrada de otro resultado sin penalización. «Tati» Márquez Galobardes lo hacía con «Ucelio Massuere». Fue el momento de «Teck de Riverland» que con Adir Abreu que se metían en el recorrido de ganadores como también lo hacían Duarte Seabra a lomos de «Fernhill Curra Quinn» y el irlandés ganador el primer día Billy Twomey con la yegua «Kimba Flamenco».

Más dura resultó la tercera serie del Trofeo Gijón Deporte y solo se pudieron ver dos recorridos con cero puntos. Los encargados fueron dos jinetes franceses Pierre Alain Mortier y Emeric George que elevaba a 9 los clasificados para el recorrido de desempate.

El ecuador de la entrega de ayer sábado coincidió con el comienzo de las series de la triple gemela que como en la jornada anterior tenía un fondo acumulado de algo más de 10.000 Euros y que reunió a gran cantidad de aficionados a esta peculiar apuesta que nació en Asturias y se arraigó en el concurso de Gijón. Para completar la decena de ceros se añadió la holandesa Lisa Nooren montando a «Hocus Pocus de Muze». Ya cuando concluía este segmento se apuntó a la cita final también el irlandés Michael Duffy y «Casis».

Tras la confusión generada al término de la 6ª serie de apuestas se reanudó la competición con el último segmento de competidores donde «Cabalgaro Z» de la italiana Lucia Lejeune Vizzini sacaba el último boleto para el «barrage».

Tras completar el desarrollo de la fase inicial se dio paso al desempate formado por un circuito reducido a 6 obstáculos con un doble lo que suponían 7 esfuerzos. Lo disputaron un total de 11 binomios por la renuncia del portugués Seabra. El nuevo dibujo presentaba un doble tras el cual venía tras vuelta a la derecha un vertical con terreno propicio para recortar.

Un exigente tiempo de 36,10 sin derribos de la amazona holandesa Sanne Thijssen con «Bulavsco» se constituyó en el registro a batir. Se mantuvo en lo más alto hasta la salida del irlandés Billy Twomey con «Kimba Flamenco» que lo rebajó en 1 segundo con un decisivo recorte a la entrada del vertical Nº6 que le permitió afrontar la calle final con algo de holgura respecto al tiempo de Thijssen que concluyó tercera.

Ya solo faltaban 4 participantes y el francés Pierre Alain Mortier con el caballo nacido en Asturias «Just Do It» se acercaron pero no lo suficiente. Mucho más cerca estuvo Lisa Nooren con «Hocus Pocus de Muze» a solo 66 centésimas que le hicieron acreedora del subcampeonato. El irlandés Duffy no anduvo fino y cayó al 4º lugar.

Y la favorita del público, la italiana Lucia Lejeune Vizzini y «Cabalgaro Z» fue la última en salir pero no llegó nunca a acercarse en los tiempos intermedios a los de Twomey a lo que hubo que añadir un derribo en el último vertical.

Este caballo «Kimba Flamenco», castaño de raza anglo-europea, no es el primer triunfo importante que consigue con Billy Twomey en esta temporada ya que ganó la escarapela mayor del Concurso Oficial de Suecia celebrado en Falsterbö imponiéndose en el Gran Premio. Como es habitual en el jinete irlandés suele dosificar los concursos de sus monturas y este era su quinta participación del año.

Como dato hay que añadir una circunstancia muy poco usual como es ver a un participante ganar dos pruebas grandes con dos ejemplares diferentes en el concurso gijonés «Diaghilev» el miércoles y «Kimba Flamenco» ayer sábado.

En cuanto a la participación española, la combativa Paola Amilibia y Alberto Márquez Galobardes accedieron al «barrage» obteniendo la primera con «Prunella d'Ariel» el 7º lugar y el madrileño montando a «Ucello Masuere» un puesto por debajo en el octavo.

La ceremonia de premiación echó el cierre de barrera a este penúltimo día de competición en vísperas del gran día, el Gran Premio CSIO Gijón 2018