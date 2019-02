Bádminton Carolina Marín: «Volveré cuando sienta que estoy al 200 por 100» Carolina Marín. / Juan Carlos Hidalgo (Efe) La campeona olímpica y triple campeona del mundo no se marca plazos para su regreso pero remarca la buena evolución de su rodilla tras romperse el cruzado ÓSCAR BELLOT Madrid Lunes, 18 febrero 2019, 14:35

Consciente del largo camino que tiene por delante pero satisfecha con la evolución de su lesión tras ser operada hace unas semanas de la rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que sufrió durante la final del Masters de Indonesia a finales de enero, cuando dominaba a la india Saina Nehwal por 10-4, Carolina Marín se mostró determinada a salir victoriosa del nuevo reto que afronta y plenamente enfocada a su gran objetivo, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde intentará conseguir su segundo oro tras el que logró en Río 2016, aunque no quiere establecer plazos para su retorno a la competición. «No me marco un tiempo. El tiempo va a ser cuando yo sienta que la rodilla está al 200 por 100. Límite de tiempo no hay. Si llegamos al Mundial, bueno, y si no llegaremos a otro torneo», señaló en una rueda de prensa en el Consejo Superior de Deportes para explicar cómo marcha su recuperación.

«Los dos primeros días fueron horribles, nunca había pasado por el quirófano. Bastantes nervios, más que miedo. Intenté pensar en lo más positivo que era intentar recuperarme lo más pronto posible», dijo la onubense al explicar el calvario que sufrió tras caer lesionada. «Lo llevo de la mejor manera posible, a veces un poco cansada porque por las noches no se duerme bien», agregó la triple campeona del mundo y cuádruple campeona de Europa, que dio las gracias a su equipo «por su incondicional apoyo desde el minuto cero», así como a los médicos que la operaron, a sus compañeros de trabajo y a los aficionados que no paran de mandarle mensajes de ánimo, además de a sus patrocinadores. «Sin todo el apoyo de esa gente sería imposible estar a día de hoy en condiciones bastante buenas», resaltó la andaluza, que estuvo acompañada por su entrenador, Fernando Rivas, y por la presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda, así como por Javier Tebas, presidente de LaLiga, uno de sus patrocinadores.

Rivas explicó que cuando Carolina cayó lesionada no hubo espacio para el lamento. «No tenemos tiempo que perder ni de lamentarnos porque los Juegos Olímpicos son dentro de 18 meses. Todos los días nos pone la rodilla los límites pero hay muchísimas otras cosas que podemos hacer. Lo hemos tomado como una oportunidad de transformar técnicamente y ampliar un poco el abanico táctico. Carolina está respondiendo muy bien. Acabamos de empezar, vendrán momentos difíciles, pero con la mirada puesta en Tokio», manifestó el entrenador de la jugadora española.

«Cada lesión es un mundo pero sabemos de tu afán de superación, de tu trabajo y de tu constancia», apuntó María José Rienda, que se mostró convencida de que Carolina Marín volverá dar grandes alegrías al deporte español. «Te vas a recuperar y a estar otra vez en lo más alto. Nosotros no lo dudamos y estamos contigo», dijo la secretaria de Estado para el Deporte, que recordó que ella había sufrido dos lesiones del mismo tipo en su época como esquiadora.