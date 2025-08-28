Giesteira golpea primero en el CSI4* del Concurso Hípico Internacional Gijón

El portugués se hace con el triunfo en el Trofeo Oquendo después de un recorrido inmaculado en el que marcó un registro inalcanzable para sus rivales

Se inicio el CSI4* con una prueba muy vistosa y emocionante bajo un sol que pegaba de lleno sobre el césped de Las Mestas en el Concurso Hípico Internacional Gijón 2025. Un terreno que muestra una grata impresión ante las cerca de 200 salidas producidas en estos dos primeros días de concurso.

El CSI4*, concurso de mayor nivel de los tres que se desarrollan en Las Mestas, se inició con el Trofeo Oquendo sobre 1.40 metros y juzgado sobre baremo dos fases especial. Participaron 46 binomios. Hay que reseñar que fueron 25 los binomios que realizaron las dos fases sin penalidad en el recorrido. Un recorrido, el diseñado por el jefe de pista, con un primer recorrido sobre siete obstáculos y ocho esfuerzos con una complicación importante en el obstáculo número 6, un doble fondo–vertical a un tranco y un segundo recorrido con un doble a un tranco vertical–fondo que era la única peligrosidad a simple vista en el visionado sobre el terreno del recorrido. Pero no fue así ya que la competición dictó que el vertical numero 10 de la segunda fase, bajo la pantalla principal, se convirtiera en el enemigo de los participantes.

El primero que puso fuego en la prueba fue el competitivo jinete francés Stanislas de Malet con 'Hector de Laubry Z', que dejaba un tiempo en la clasificación de 35.48 segundos y momentáneamente encabezaba la prueba. Estuvo a punto su compatriota Jules Orselini pero un derribo de su caballo 'Ibrahim' en el elemento 'b' del doble de la segunda fase, un fondo, le impedía arrebatar la primera plaza aunque el tiempo era inferior al anterior.

Cuando estaba llegándose al último cuarto de prueba, el madrileño pero con raíces gijonesas Juan Riva Gil con la competitiva yegua 'Victoria d'Argent' imponía un fuerte ritmo desde la primera fase y bajaba el tiempo de Stanislas en un segundo y veinte centésimas.

Aplausos a rabiar para el joven jinete por parte de la afición gijonesa, que pobló en abundancia el complejo de Las Mestas. Poco duró la alegría ya que el veloz binomio portugués compuesto por Rodrigo Giesteira y 'Karonia.L' volaba como un misil por la pista y con una vuelta ceñida a izquierda para enfocar el fondo del penúltimo obstáculo y una fuerte galopada al último le permitían rebajar el tiempo en dos segundo y diez centésimas, dejándolo en 32.10 para el que quisiera llevarse la última prueba del día. Quedaban por salir 11 binomios. El primero en intentarlo fue el donostiarra Jesús Garmendia con el joven 'Mycox' pero fue comedido y se quedo lejos del tiempo que mandaba en la prueba aunque sin penalidad en las dos fases. Pero la emoción y la adrenalina subió a falta de 4 binomios para concluir la prueba. Con anterioridad lo había intentando el italiano Emanuele Gaudiano pero un derribo en el penúltimo obstáculo cuando saboreaba la miel del triunfo le impidió llevarse la prueba. El primero de los últimos cuatro fue el jinete de países bajos Jur Vrieling pero no le sirvió el fuerte galope y la velocidad en las calles para apear del primer puesto al portugués Giesteira. Quien más cerca estuvo de estos cuatro últimos binomios de arrebatar el primer puesto fue un viejo conocido de la afición gijonesa como es el jinete alicantino Fernando Fourcade y 'Barriques' que se quedó a un segundo y diez centésimas del portugués y solo podía ser segundo en la prueba. Al final el cuadro de honor lo completo en el tercer puesto el jinete madrileño Juan Riva siendo cuarto y quinto respectivamente el jinete de países bajos Jur Vrieling y el francés Stanislas de Malet.

En esta prueba la mayoría de los binomios participantes buscaban ceñirse en la vuelta a derechas para encarar el primer obstáculo de la segunda fase así como un buen galope para encarar la última calle del último obstáculo.

Cabe destacar la salida por primera vez a pista en esta edición 2025 del francés Julien Epaillard o del caballo Álamo del saudí Alsharbatly. Una prueba que trajo una demostración del aumento de nivel en la participación, un detalle que trajo consigo que la apuesta triple gemela quedara desierta en la octava serie del día y que ocasiona un bote inicial para el tercer día de concurso de 10.270.65 euros.

Este bote traerá que nuevamente la afluencia de público sigue aumentando tal y como sucedió en el segundo día donde más de 8.000 personas acudieron al templo gijonés, más de 2.000 personas más que en el primer día.

Las pruebas del CSI4* continúan en la mañana de hoy con la prueba inicial del día sobre 1.45 m, Trofeo Artiem, juzgada sobre baremo A con cronómetro a las 12 horas y a las 17.50 horas con la disputa del Trofeo Funeraria Gijonesa sobre Baremo dos fases especial. Anteriormente se celebrará la inspección veterinaria a los caballos que disputaran el fin de semana el CSYH1*.

