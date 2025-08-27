El Hípico de Gijón abrirá el próximo año la tribuna de jinetes al público por mil euros el abono Dará la posibilidad de acceder, durante todo el Concurso Internacional, a un espacio hasta ahora restringido a empresas y patrocinadores

Carlos Amado Gijón Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:01 | Actualizado 22:06h.

Cuando el Concurso Hípico Internacional de Saltos de Gijón está llegando a su ecuador, el Patronato Deportivo Municipal aprobará este jueves una llamativa novedad para la edición del año próximo. La denominada Tribuna 'Grand Prix', que comparte espacio con la de jinetes y que está ubicada en uno de los fondos de la pista de saltos, se abrirá al público general en la edición de 2026. Esta nueva modalidad de entrada con asiento en dicha tribuna se podrá adquirir a un precio de 1.000 euros y permitirá acceder a este espacio, hasta ahora restringido a empresas y patrocinadores del Hípico, durante los seis días de competición.

La junta rectora del PDM celebra este jueves, a las 9.30 horas, una reunión de carácter extraordinario para aprobar, entre otros asuntos, las modificaciones de la ordenanza reguladora de precios públicos del Patronato, en la que se incluye esta nueva entrada con asiento en la Tribuna 'Grand Prix' por 1.000 euros. Hasta este año, son empresas y patrocinadores del concurso los que pagan por acceder a uno de los escenarios más privilegiados del recinto de Las Mestas para ver la competición hípica.

La posibilidad de que sean particulares los que opten a adquirir un asiento en la Tribuna 'Grand Prix' requiere de su inclusión en la ordenanza de precios. El resto de los precios de las distintas modalidades de entradas y abonos del CSI se mantienen igual que este año. También se crea una nueva modalidad de asiento sin entrada por día, que asciende a 3 euros en la tribuna cubierta este, 2 euros en la auxiliar lateral y 1 euro en la grada auxiliar del fondo.

El informe de intervención que acompaña la propuesta indica que con estas modificaciones se estima un incremento de ingresos de 120.000 euros, que elevará la cobertura del coste del evento del 17,52% previsto este año al 26,65% en 2026.

La ordenanza también incluirá los precios fijados para la celebración de la próxima edición de la Copa de la Reina de hockey patines, con el Telecable como anfitrión. Las entradas de adulto será de 10 euros y el abono de 25, mientras que la infantil (de 6 a 14 años) será de 5 euros y 12 el abono. El coste estimado de la celebración de esta competición se ha situado en 113.235 euros y los ingresos en 110.960 euros, por lo que intervención señala que se trata de un nivel de cobertura «prácticamente equilibrado» al alcanzar el 97,99%.

7,8millones de costes

Por otro lado, el PDM también modificará la ordenanza de precios de utilización de instalaciones deportivas, cuya memoria técnica-económica constata que los costes de los servicios deportivos en 2024 ascendieron a 7,8 millones de euros, frente a unos ingresos por tarifas públicas de 1,9 millones, lo que supone un grado de cobertura del 24,39%. Para 2026 se prevé un incremento del 6,5% en costes, hasta los 8,3 millones de euros, y una recaudación un 10% superior, hasta los 2,09 millones, con una cobertura del 25,19%.

Dentro de la ordenanza de precios para cursos y actividades deportivas del PDM se incluyen nuevas actividades, como el tiro con gomeru, el bolo asturiano, la petanca y el parkour, entre otras. También la denominada Receta Deportiva, que es un nuevo programa destinado a personas adultas mayores de 50 años y que sean sedentarias.