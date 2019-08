«El Hípico de Gijón es la prueba que tiene el mejor ambiente del mundo» Alejandro Ancín, ayer, apoyado sobre uno de los obstáculos de la pista de Las Mestas. / ARNALDO GARCÍA «La competición mantiene el nivel deportivo y la dotación en premios. Muchos jinetes que han querido venir se quedaron fuera» Alejandro Ancín. Director deportivo del CSIO J. L. CALLEJA JLCALLEJA@ELCOMERCIO.ES GIJÓN. Miércoles, 28 agosto 2019, 00:14

Alejandro Ancín (Getxo, 1975) afronta su segundo Hípico en Gijón y lo hace con mucha ilusión. El dirigente vasco, que ya asumió la dirección de la competición en 2018, subraya que el concurso mantiene su nivel deportivo y dotación en premios, además de contar de nuevo con la Copa de Naciones y su condición de oficial. Como mejoras presenta la contratación de una empresa para el mantenimiento de la pista, una ubicación distinta para la zona de inspección veterinaria y un aumento del personal en las cuadras. De la participación destaca el gran número jinetes jóvenes junto a otros destacados en el panorama internacional como el brasileño Veniss y el egipcio Dahan.

-¿Cómo afronta su segundo Hípico en Gijón?

-Con una gran expectación y trabajando muy duro para tenerlo todo bien preparado en una competición de altísimo nivel a la que han querido venir muchos jinetes. Algunos han quedado fuera, porque no había plazas suficientes.

-¿Qué experiencia obtuvo de la primera edición?

-Maravillosa. Me recibieron con los brazos abiertos. Todo el mundo colaboró y me puso las cosas fáciles. Congenié bien con la gente del Ayuntamiento y del Patronato, que son unos excelentes profesionales.

-Llegó para modernizar el concurso, ¿qué novedades introdujo?

-La principal fue que pusimos en marcha un aplicación para seguir con el móvil la competición: las horas de las salidas de los caballos y los resultados. También hemos contratado los servicios de Geolastic, una empresa para el mantenimiento de la pista, que es un tesoro con un verde excepcional y en ella los jinetes pasan mucho tiempo. Asimismo, hemos trasladado la zona de la inspección veterinaria a otra zona para mayor comodidad.

-¿Encontró el CSIO tal y como se lo esperaba?

-Conocía ya como funcionaba, la pasión del público que asiste siempre en buen número que le da un ambiente especial y que no tiene otro concurso en el mundo.

-¿Qué principales cambios presenta el concurso en general con respecto a la de 2018?

-A nivel deportivo es casi igual que el año pasado y tiene la misma dotación económica. Los cambios están en la parte de atrás, algo que no se ve en la pista de ensayos, como contar con mayor personal en la zona de cuadras para recibir a los jinetes, algo que es vital.

-¿Cuáles se mantienen?

-Se mantiene la Copa de Naciones, la prueba grande del sábado y el Gran Premio del domingo, que tienen un caché alto en todos los aspectos.

-¿Pensó en modificar algún baremo de las pruebas?

-No. El año pasado lo hicimos con una prueba de desempate, justo después de la Copa de Naciones. Esta competición tiene en cuenta los recorridos más importantes para los jinetes a la hora de puntuar.

-Puso en marcha una app para seguir la competición, ¿se pensó en algo similar para las apuestas?

-Se puede estudiar, pero aún no se hizo nada en este sentido. El inconveniente puede venir por la parte legal, pero incluso no estaría mal llegar a un acuerdo con alguna casa de apuestas. Insisto en que aún no lo hemos mirado con detenimiento.

-Dijo que el gran patrimonio del concurso es su público, ¿espera que este año responda de nuevo?

-La de Gijón es una afición fiel. No se entiende en esta ciudad un final del verano sin venir al Hípico y disfrutar de ello. Esperemos que el buen tiempo nos respete y vuelva a ser un éxito su celebración.

-Al final de la pasada edición, la continuidad de la Copa de Naciones estuvo en el aire, pero al final se mantuvo.

-El prestigio es lo mismo para un cinco estrellas, con o sin Copa de Naciones. Tiene relevancia que sea oficial, pero el de Gijón seguirá siendo importante por el público, el entorno e incluso la gastronomía.

-¿Cómo van las gestiones para que Gijón sea sede permanente de esta competición en la categoría de Primera División?

-Al final este asunto depende de la FEI (Federación Internacional), pero las conversaciones que tenemos con ellos van bien. Este organismo, sin embargo, no lo tiene claro. Igual reduce el número de sedes que luego lo amplía, pero quiere que corran todos los equipos. Gijón, en este aspecto, tiene que dar un paso adelante.

-En cuanto a la participación del CSIO de este año, ¿qué opinión le merece?

-Otra vez los jefes equipo han elegido los mejores jóvenes jinetes que desputan en los torneos del calendario internacional. El 50% de los participantes no llegan a los 30 años. Pero tenemos un buen cóctel, porque esto lo combinamos con gente de altísimo nivel como el brasileño Pedro Veniss y el egipcio Sameh El Dahan, que viene de ganar grandes premios.

-¿Le parecen suficientes esos 425.000 euros en las trece pruebas que se van a disputar?

-El Ayuntamiento, haciendo un gran esfuerzo, destina este dinero, que es una buena dotación. En función de si nos vamos a otro formato cabría la posibilidad de aumentarla, pero los premios son más que dignos.

-¿Se ha logrado el objetivo de atraer patrocinadores fuertes para el montante de las pruebas?

-Todavía no porque no teníamos claro el formato. No sabíamos si íbamos a tener Copa de Naciones. El concejal de Deportes, Ramón Tuero, tiene un plan más a largo plazo con vistas a poder atraer patrocinadores internacionales.

-¿Han renovado los convenios con la Ruta Costa Astur y la Federación Hípica del Principado de cara a una máxima participación asturiana?

-Sí, lo teníamos claro desde un primer momento. Es una satisfacción tener entre ocho y diez jinetes asturianos en el CSIO.