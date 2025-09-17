El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Atletismo

Isaac Nader lleva a Soria el título mundial de 1.500 metros

El portugués, pupilo de Enrique Pascual, entrena y reside en la localidad castellano-leonesa

Igor Barcia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:47

Isaac Nader ha logrado en Tokio un triunfo con sabor soriano. Nader es portugués, pero desde 2022 reside en Soria, donde entrena junto a su ... pareja Salome Afonso a las órdenes del histórico Enrique Pascual, forjador de campeones. El orfebre de Brías (1957) ha sido el encargado de llevar a Nader hasta lo más alto, hasta el oro del campeonato del mundo de Tokio, en una final de 1.500 metros que se ha resuelto in extremis, por dos centésimas sobre un Jake Wightman que ya se veía con su segunda corona. No ha sido la mejor carrera de los últimos campeonatos, desde luego, descafeinada por las ausencias de atletas como Jakob Ingebrigtsen, Yared Nuguse o Cole Hocker, a lo que se ha añadido la lesión durante la carrera de Josh Kerr.

