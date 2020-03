Tokio ya se plantea suspender los Juegos y celebrarlos en 2022 El COI también comienza a asumir la realidad, mientras Japón insiste con sus planes para un evento que está al borde de la cancelación AMADOR GÓMEZ Madrid Viernes, 13 marzo 2020, 20:33

El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se resistía hasta ahora a aceptar la realidad, pero la imparable pandemia y la gravedad de la situación han empujado a que se comience a asumir lo que parecía inevitable, para dejar el mayor evento deportivo que se celebra cada cuatro años al borde de la suspensión. Cuando el coronavirus continúa arrasando con el deporte mundial y, después de que Donald Trump, el presidente de la nación deportiva más poderosa e influyente del planeta, sugiriese la posibilidad de que los Juegos sean aplazados un año, Tokio ya se plantea una obligada suspensión.

Mientras, el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Gobierno japonés, a expensas ambos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), insisten, de puertas hacia afuera, en que la cancelación o el aplazamiento no están, por el momento, en debate. «Nosotros vamos a hacer los Juegos Olímpicos sí o sí», ha asegurado Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI, aunque ya no puede ser tan contundente. «La única posibilidad es que las autoridades nos digan que no es seguro», admite Samaranch.

La organización de Tokio sopesa ahora retrasar la gran competición a 2022, cuando, en teoría y de forma oficial, todavía está previsto que se inaugure el próximo 24 de julio, porque el Gobierno nipón sigue con sus planes e insiste en que una cancelación es «improbable». «Los más realista es aplazar los Juegos uno o dos años en lugar de cancelarlos», ha apuntado uno de los miembros del comité organizador de Tokio 2020, Haruyuki Takahashi, que reconoce que «el tiempo se está agotando» para adoptar una decisión definitiva.

«Hay más posibilidades de celebrar los Juegos en verano dentro de dos años, porque hay un espacio entre otros eventos deportivos internacionales», reconoce el dirigente japonés. El presidente del COI, Thomas Bach, reitera que se seguirán las recomendaciones de la OMS, pero dado que las autoridades sanitarias ya han declarado una «pandemia global», no puede ignorar que los Juegos de Tokio están en verdadero peligro y que el movimiento olímpico, dada la veloz propagación del coronavirus y de las restricciones impuestas en todos los países, no será ajeno a lo que está sufriendo el mundo.

«Tendremos que reaccionar con mucha flexibilidad», ha declarado el máximo dirigente del COI en una entrevista con la cadena alemana ARD. El miembro más veterano del organismo, el canadiende Dick Pound, abrió por vez primera la puerta a una suspensión a finales de febrero, entonces con demasiadas voces en contra, al reclamar que los Juegos deberían, y serían cancelados, si la amenaza iba en aumento. Ahora comienzan a sumarse a su idea.

Ya se han paralizado casi todas las competiciones, aparte de que se han trastocado, la preparación de los deportistas, y el calendario de los torneos preolímpicos que tendrían que disputarse aún en numerosas disciplinas. Los Juegos Olímpicos de verano sólo han sido derrotados a lo largo de la historia por las dos guerras mundiales (en 1916, 1940 y 1944), pero la llama olímpica que se encendió el jueves en Olimpia y cuyo recorrido fue detenido este viernes en Grecia por la masiva afluencia de personas, seguramente se apagará antes de llegar al pebetero de Tokio.