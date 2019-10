Kipchoge desafía a la lógica Kipchoge, con algunos de los corredores que ejercerán como liebres. / EFE El actual plusmarquista mundial de la distancia contará con la ayuda de 41 liebres y un trazado llano para alcanzar una marca que no será oficial Intentará hoy en Viena ser el primero en bajar de las dos horas en la maratón JOSÉ ÁNGEL GARCÍA Sábado, 12 octubre 2019, 01:10

Imagínese el lector correr cien metros en poco más de 16 segundos. Una velocidad estimable. Ahora, vaya un paso más allá y mantenga esa velocidad 42 kilómetros y 195 metros. Una distancia similar a recorrer el Muro de San Lorenzo desde San Pedro a la Lloca 14 veces. Eliud Kipchoge intentará completar ese trayecto en menos de dos horas, a un ritmo superior a los 21 k/h. La historia espera al keniata, actual plusmarquista mundial de la distancia. No hay reto imposible para el hombre que ha puesto en tela de juicio los augurios de los escépticos que sostienen que es imposible bajar de las dos horas en la maratón. Esta mañana (en torno a las 8.15 horas), en Viena, intentar desafiar los límites del ser humano. «Corro para hacer historia», repite.

Bajo la denominación de Reto 1h59 de Ineos, Kipchoge intentará conseguir una marca que, si bien no tendrá homologación por parte de la Federación Internacional (IAAF) por sus condiciones especiales, derriba una frontera temporal.

«Estoy convencido que puedo, no creo en los límites», apostilla el keniata que ostenta el récord mundial de maratón (2h01.39), logrado en Berlín. El lugar elegido para desafiar a la lógica es un circuito de 9,6 kilómetros que discurre por el Prater vienes, totalmente llano y con dos largas rectas de 4,3 kilómetros.

Llevará liebres permanentes que se relevan entre ellas para mantener los ritmos de paso y forman como si de una flecha se tratase. Delante un coche le abrirá el camino con un láser para indicar el tiempo y avituallamientos móviles.

La tentativa tiene un transfondo comercial. Es inevitable. Kipchoge intentará la hazaña con las zapatillas Nike ZoomX Vaporfly Next, con fibra de carbono y espuma especial, cuyo modelo anterior revolucionó el mercado. Ningún detalle queda al azar. Los organizadores han trabajado con un horquilla temporal que iba desde el 12 al 20 de octubre. El pasado miércoles se decidió que la prueba se desarrollará este sábado, a partir de las 8.15 horas para disponer de las condiciones meteorológicas ideales: «Se trata de que no haya un viento excesivo (con un máximo de 1,2 metros por segundo), que la humedad esté por debajo del 80%, no llueva y haya una temperatura ideal, entre los 7 y 14 grados», explica Walter Zwieflhofer, meteorólogo del equipo que prepara la pueba

El planteamiento teórico es que Kipchoge corra a un ritmo constante, cubriendo cada kilómetro en 2 minutos y 50 segundos. La idea es hacer la media maratón en una hora, un tiempo inferior al conseguido este mismo año por el soriano Dani Mateo en Newcastle (1.01.34) y que supone la mejor marca española del curso. Para ayudarle en su empeño dispondrá de 41 liebres de primer nivel entre los que se encuentran los hermanos noruegos Ingebrigtsen (Henrik, Filip y Jakob) que se alternarán para ayudar a mantener una velocidad exigente e inalcanzable para muchos humanos.

Es la segunda vez que Kipchoge persigue la gloria. Hace dos años, se quedó a 25 segundos de lograrlo en una prueba organizada por la firma Nike y que se desarrolló en el circuito de Monza. Aquel 'fracaso' le ha proporcionado la experiencia necesaria para correr ahora, dice, con más confianza, consciente de lo que se va a encontrar.

«Me siento más preparado», zanja, «he corrido a esa velocidad durante los pasados dos años, así que no me tengo que preguntar cómo lo voy a hacer». Su afán, más allá de la recompensa económica, es la gloria deportiva y echar abajo un muro que parecía intocable. «Corro para hacer historia, para avanzar, para mostrar que no hay límites... No se trata de dinero, sino de correr y cambiar la vida de la gente», subraya.

El atleta, de 34 años, solo ha sido derrotado en una ocasión en los trece maratones que ha disputado. Fueprecisamente en Berlin, en 2013, cuando Kipsang le ganó superando entonces el récord del mundo. Kipchoge, desde entonces, permanece invicto. Su peor marca (2.08.44) fue suficiente para ganar el oro olímpico en Río.