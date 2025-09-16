El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Quique Llopis, en la última valla. Afp
Mundiales de Atletismo

Llopis, a un suspiro del podio

El valenciano queda cuarto en los 110 metros vallas, a cuatro centésimas del bronce mundialista en Tokio

Igor Barcia

Martes, 16 de septiembre 2025, 16:01

Cuatro centésimas. Un hombro. El espacio que va del podio mundialista a la cuarta plaza. Enrique Llopis mide 1,91 metros que los estira al ... máximo en busca de esa medalla que sigue sin llegar, esquivando al valenciano en cada gran compromiso atlético. Al igual que hace un año en los Juegos de París, Llopis se queda a un paso, en esa cuarta plaza a la que parece haberse abonado el español. Cuatro en el Mundial indoor de Glasgow'24, cuarto en los Juegos Olímpicos de 2024 y cuarto en el Mundial de Tokio'25.

