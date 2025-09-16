Llopis, a un suspiro del podio
El valenciano queda cuarto en los 110 metros vallas, a cuatro centésimas del bronce mundialista en Tokio
Igor Barcia
Martes, 16 de septiembre 2025, 16:01
Cuatro centésimas. Un hombro. El espacio que va del podio mundialista a la cuarta plaza. Enrique Llopis mide 1,91 metros que los estira al ... máximo en busca de esa medalla que sigue sin llegar, esquivando al valenciano en cada gran compromiso atlético. Al igual que hace un año en los Juegos de París, Llopis se queda a un paso, en esa cuarta plaza a la que parece haberse abonado el español. Cuatro en el Mundial indoor de Glasgow'24, cuarto en los Juegos Olímpicos de 2024 y cuarto en el Mundial de Tokio'25.
Llopis ya se merece una recompensa, el reconocimiento de que está entre los mejores vallistas del planeta. Pero hoy, cuatro centésimas (13,16) le han separado de Tyler Mason (13.12), el segundo de los jamaicanos en el podio. Por delante, el estadounidense Cordell Tinch (12.99), el sucesor de un Holloway que no ha estado ni en la final, y el otro jamaicano, Orlando Bennett (13.08).
😖¡POR QUÉ POCO!— Teledeporte (@teledeporte) September 16, 2025
4⃣Quique Llopis finaliza cuarto en un ajustadísimo final de los 110m vallas.
A cuatro centéstimas de las medallas...#WCHTokyo2025 #atletismoRTVE
🔴EN DIRECTO: https://t.co/6qGlXDneBr pic.twitter.com/ud3uJ87ORw
Marta Pérez, novena en el 1.500
Marta Pérez logró la segunda mejor marca de su carrera (3:58.54) en el 1.500 pero sólo pudo ser novena. Se quedó muy cerca de romper su récord de España (3:57.75) que logró en las semifinales de los pasados Juegos de París.
La keniana Faith Kipyegon (3:52.15) se llevó el oro por delante de su compatriota Dorcus Ewoi (3:54.92) y de la australiana Jessica Hull (3:55.16).
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
