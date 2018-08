«Hay que mantener la identidad del Hípico, pero hacerlo más moderno» El jinete avilesino Sergio Álvarez Moya, junto a la pista de entrenamiento de Las Mestas. / JORGE PETEIRO «Con la infraestructura y el público que tenemos, podemos hacer uno de los mejores concursos, pero ahora estamos lejos de que lo sea» Sergio Álvarez Moya Jinete DANI BUSTO GIJÓN. Jueves, 30 agosto 2018, 00:10

Sergio Álvarez Moya (Avilés, 1985) regresa al CSIO tras un año de ausencia. El avilesino, todavía con molestias tras sufrir una lesión de rodilla, acude a Las Mestas con su gran baza, el veterano 'Carlo 273', una montura muy preciada con la que espera dar la talla en el Gran Premio del domingo. Iniciado en el mundo de la hípica desde los siete años, el jinete avilesino reclama cambios para modernizar el concurso gijonés, sin que este pierda su esencia.

-Regresa a Gijón, después de que, el año pasado, por estas fechas, acudiese al concurso de Bruselas.

-El año pasado no vine a Gijón porque después tenía previsto ir a Calgary, que es el concurso que más premios tiene del mundo, y no me daba tiempo a llegar al avión con los caballos si previamente venía aquí. El Hípico de Gijón siempre me gustó. Es un concurso un poco a la antigua. Se pueden mejorar cosas como la pista de ensayo y se puede ir adaptando el programa con el paso de los años para hacerlo un poco más moderno. Creo que, al margen de eso, hay que mantener la identidad del concurso. Las apuestas y los saltos son lo que da esta identidad tan marcada al Hípico.

-Este año la empresa In2strides ha comenzado a tomar las riendas de la dirección técnica.

-Ese es un tema ya de oficinas. Supongo que la gente que se encarga de gestionar y supervisar el concurso sabrá más que yo. A mí el trato que me han dado siempre fue muy bueno y este año no ha sido diferente. Ya habrá tiempo para valorar los cambios cuando todo haya rodado un poco más.

-¿Ya se ha recuperado de la lesión de rodilla que sufrió el pasado febrero?

-Bueno, sigo con dolor y voy a operarme la rodilla después de este concurso. Cuando tuve la caída me hicieron una resonancia y vieron que tenía el ligamento roto. Me dijeron que podía intentar fortalecer pierna y seguir, pero al final, cuando montas con dolor, vale más operarse, parar un poco y después seguir. Así que después de Gijón estaré tres o cuatro meses parado.

-¿Con qué objetivos viene a Gijón?

-En principio, el único caballo competitivo que tengo es 'Carlo 273'. Trataré de situarme mañana -por hoy- entre los cinco primeros en la prueba clasificatoria para el Gran Premio del domingo. 'Carlo' ya tiene 17 años y tampoco lo puedo forzar demasiado. Si la pista está bien y si el caballo se encuentra bien y con fuerza, puede ser competitivo mañana y también el domingo en el Gran Premio. Los demás caballos son muy jóvenes. 'Astrale' tiene muy poca experiencia, y 'Astoria' tiene un poco más, pero no está lista todavía para competir en este nivel.

-Veo que dosifica la participación de 'Carlo 273', ya es un caballo veterano.

-Tengo que medir los esfuerzos. Las pistas verdes no son lo más ideal para la edad que tiene, sufre más.

-Participará con España en la Copa de Naciones. ¿Cómo afronta este torneo?

-En principio venía de quinto jinete -como reserva-. El equipo no tenía muchas más opciones. Pero tuvimos la mala suerte de que el caballo de Gerardo -Menéndez- sufrió un cólico hace una semana y voy a tener que saltar yo. No es lo ideal, porque la yegua con la que compito no está lista y nunca hizo una prueba así, pero, cuando hay que apoyar, hay que hacerlo y ya está.

-Es posible que este año sea el último con la categoría de Oficial para el Hípico de Gijón. ¿Cómo valora esta posibilidad?

-Al concurso no le hace falta para nada tener una Copa de Naciones. Es un torneo que te quita mucha autoridad a la hora de elegir los jinetes que quieres que vengan, porque cada nación, cada jefe de equipo, elige a quién quiere traer. En el momento que quitemos la Copa de Naciones y este sea un CSI puedes ceñirte estrictamente al ránking. Así vendrán los jinetes con mejor ránking mundial, que al final es lo que le interesa al público, que aquí tiene un concurso al año y así podrá ver lo mejor que hay.

-En esta edición compiten diez jinetes asturianos. ¿Ha aumentado el nivel de los deportistas del Principado o ha bajado el nivel del CSIO?

-Esto al final son temas políticos. Pero, si queremos que el concurso sea profesional de verdad, hay que traer a los que hay que traer y tener una o dos plazas para asturianos. A mí me da exactamente igual que un tío sea asturiano o de Andalucía. Yo quiero competir contra los mejores. Y, si queremos tener el mejor concurso de España o uno de los mejores de Europa, tienen que venir los mejores. Pero eso tendrá que ver el Ayuntamiento lo que le interesa y lo que no le interesa.

-¿En Gijón hay muchas diferencias respecto a lo que se hace en otras ciudades?

-Por ejemplo Calgary, Gijón, Dublín... son concursos antiguos, con una pista con mucha solera ya, y con unos saltos muy marcados. Hay que ir poco a poco a ver si salen patrocinadores y se puede ir subiendo la dotación, recortando el programa y poniendo más premios. Evidentemente, con la infraestructura que hay aquí, las cuadras, la pista y el público que tenemos, podemos hacer uno de los mejores concursos, pero a día de hoy estamos lejos de que lo sea. De hecho solo hay que mirar el ránking de la gente que hay aquí.

-¿Echa en falta algún tipo de prueba?

-No, eso está todo inventado ya. Aquí hay pruebas buenas y un jefe de pista con experiencia. Hay que hacer el programa de manera inteligente. Los concursos se basan en una o dos pruebas de primer nivel con una dotación económica muy fuerte y el resto de pruebas se utilizan para dar espectáculo al público. Quizás habría que adaptar el calendario y ponerlo en fechas posteriores a Estoril (Portugal). Los jinetes punteros que bajan de Europa tienen más cerca Gijón y aprovechan mejor los kilómetros hechos.

-¿Qué tal marcha su centro hípico en La Moraleja?

-Bien, tenemos las cuadras trabajando y poco a poco poniéndolo como tiene que estar. Liado con eso. La idea es que pueda servir como un centro de entrenamiento, y también un lugar en el que se puedan concentrar los equipos nacionales.