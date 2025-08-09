Mario Méndez gana la Copa de Asturias de natación en un final de infarto

No pudo empezar mejor el fin de semana competitivo en Navia. La Copa de Asturias, que cumple su edición número 26, tuvo un final ... acorde con el nivel de la competición. El vigués que corre defendiendo los colores del Club Natación Santa Olaya, Mario Méndez, se impuso en un final de infarto al alemán Moritz Bockes. En categoría femenina, Caroline Jouisse, que partía entre las favoritas, logró una victorias más cómoda.

283 nadadores participaron en la prueba, referente en el circuito de aguas abiertas. En categoría masculina había que nadar 7.500 metros. Desde los primeros instantes, Mario Méndez se puso en cabeza, controlando a sus rivales. Uno de los aspirantes al triunfo, el transalpino Alessio Occhipinti, se retiró al final de la primera vuelta, mientras que el otro italiano, Federico Tamborrino, perdía fuerza con el paso de la prueba. Moritz Bockes intentó seguir la estela del nadador vigués a falta de 1.500 metros para la conclusión. En el tramo final, el nadador germano lanzó un ataque y entró a la par que el deportista del Santa Olaya, que logró tocar por centésimas delante de su rival. Guillem Pujol completó el podio.

Ampliar El podio femenino.

Más claro fue el desarrollo de la competición femenina. 66 participantes recorrieron la misma distancia que los chicos. María de Valdés lideró la primera vuelta hasta el ataque de Alessia Ossoli. Esperó su momento Caroline Jouisse, que lanzó su ataque en la tercera vuelta hasta distanciarse de sus rivales. Clara Martínez, en una carrera de menos a más finalizó segunda por escaso margen sobre Alessia Ossoli.

La competición, seguida por numeroso público, sirvió como aperitivo para el Descenso Internacional que se celebrará hoy con una participación de récord, con más de 1.200 nadadores. A las 17.40 se zambullirán los especialistas en busca de un triunfo de prestigio.