Moritz Bockes, Mario Méndez y Guillem Pujol. D. N.
Natación

Mario Méndez gana la Copa de Asturias de natación en un final de infarto

El nadador vigués del Santa Olaya se impone al germano Moritz Bockes por milésimas en Navia, mientras que Caroline Jouisse vence en la categoría femenina

J. A. G.

Navia

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:46

No pudo empezar mejor el fin de semana competitivo en Navia. La Copa de Asturias, que cumple su edición número 26, tuvo un final ... acorde con el nivel de la competición. El vigués que corre defendiendo los colores del Club Natación Santa Olaya, Mario Méndez, se impuso en un final de infarto al alemán Moritz Bockes. En categoría femenina, Caroline Jouisse, que partía entre las favoritas, logró una victorias más cómoda.

