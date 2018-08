«Las Mestas era un prado salvaje y ahora está entre las mejores pistas» Avelino Rodríguez Miravalles, ayer, en Las Mestas, ante un obstáculo del recorrido que diseñó. / DAMIÁN ARIENZA Avelino Rodríguez Miravalles Jefe de pista del CSIOEl responsable técnico del concurso gijonés desde 1981 cumple medio siglo de vida ligado a la emblemática competición hípica J. L. CALLEJA GIJÓN. Miércoles, 29 agosto 2018, 00:23

Avelino Rodríguez Miravalles (La Habana, 1949) cumple 50 años vinculado al Hípico de Las Mestas. Desde que en 1968 comenzó a colaborar como ayudante de Gregorio Rodríguez Blanco 'Goyo'. El actual jefe de pista del CSIO recuerda que el concurso por aquel entonces «era un prado salvaje y que los caballos tabulaban en cuadras de vacas próximas» y hace hincapié en que «el Ayuntamiento apostó fuerte y ha permitido que evolucione hasta convertirse en un referente en el panorama internacional».

Con la máxima categoría como juez, fue jefe de pista de los Juegos Ecuestres de Jerez (2002), dirigió la Samsung Cup (1999) y estuvo como responsable de la Samsung Super League de Barcelona (2003 y 2005). Además de los CSIO celebrados en Gijón desde 1981, intervino en los de Rotterdam, Dublín, Módena y Barcelona, así como en competiciones de alto nivel en Tampa y Palm Beach.

-¿Cómo ha visto evolucionar el concurso desde hace 50 años cuando empezó a colaborar?

-Ha sufrido el progreso lógico de las competiciones hípicas del resto de Europa. Técnicamente hablando, que es de lo que más puedo opinar, han cambiado las configuraciones de los obstáculos, las distancias y el resto conceptos, pero sobre todo la velocidad que se exige y la precisión para efectuar los recorridos. Llegó un momento entre los Juegos de México y Munich que se buscó una complicación técnica en los saltos. Gijón, desde 1968, ha evolucionado en la medida que el Ayuntamiento lo creyó oportuno, que al final es el propietario del concurso y el que decide su futuro, con la adecuación de la instalación e inversiones importantes con las cuadras, la grada nuevas y la pista.

-¿Se acuerda de algún detalle de sus comienzos?

-Empecé echando una mano como ayudante de Gregorio Rodríguez Blanco 'Goyo', que era el jefe de pista. En aquel entonces intervenía menos gente y realizábamos otras labores que dejamos después de hacer como las apuestas y los órdenes de salida, entre otras cosas.

-¿Desde cuándo ejerció ya como jefe de pista?

-Creo que desde principios de los ochenta, que fue el momento cuando ya me lo tomé más en serio, tras hacerlo antes en algún concurso nacional. Pensé que podía abrirme camino en este mundillo.

-¿Imaginó que su relación con el mundo de la hípica se extendería toda una vida?

-La verdad es que no porque en aquellos años lo veía como una afición que estaba desarrollando entonces. Pero las circunstancias de la vida fueron liándome con los concursos y su entorno.

-¿Después de medio siglo ligado al concurso hípico se ve aún con cuerda para rato?

-Han sido muchos años y me veo con ganas de continuar, pero por supuesto como técnico de equitación, que es la parcela que domino.

-¿Cuál ha sido su mayor satisfacción durante todo este tiempo?

-No sabría decir un momento o un año exacto. La mayor alegría fue encontrar el apoyo de la Corporación Municipal a lo largo de todos estos años. El concurso era en un principio una competición en un prado salvaje, con caballos que tabulaban en las cuadras de vacas de las proximidades. Pero ahora es una realidad y está a la altura de los mejores con una buena pista.

-¿Se sigue valorando en su justa medida lo que significa el Hípico para Gijón?

-Mi visión sería muy subjetiva. Eso no lo tengo que decir yo, pero me reafirmo en que es un acontecimiento importante para Gijón tanto en lo deportivo como en lo social. Las prueba de que se apuesta por ello es que se han hecho grandes inversiones que han permitido que crezca en sus diferentes ámbitos.

-¿Cree que recibe los apoyos suficientes?

-Hasta ahora lo han sido, pero cuantos más tenga mejor porque evidentemente el concurso tendrá una mayor relevancia en todos los sentidos.

-Tras su experiencia en otras competiciones internacionales, ¿a qué nivel contempla la de Gijón?

-Destaco de los últimos años la subida de los premios. Para conseguir este dinero cada concurso ha optado por una vía, que es la que debe decidir cada uno de acuerdo con sus características. Hay competiciones con muchos recursos y caballos como las rutas del sur de España o las que hay en EE UU. Una trabaja con doce pistas y otra con ocho, lo que da capacidad para que compitan 1.000 jinetes. En Gijón, mientras no se compren terrenos adyacentes, la instalación es la que hay, pero el nivel es bueno.

-Ha visto pasar numerosos jinetes y amazonas durante cinco décadas. ¿Se queda con alguno en particular?

-Han pasado buenísimos jinetes, que el mundo de la equitación admira y pudimos ver aquí. Pero recuerdo un momento especial cuando Piero D'Inzeo, campeón del mundo y campeón olímpico, vino como jefe de la escuela militar italiana. Le gustó tanto el concurso que pidió permiso para participar el último día y corrió el gran premio tras bajar del caballo a uno de los cadetes de su escuela. También me llamaron la atención los oros olímpicos franceses D'Orioda y Parot, sin olvidar después, por supuesto, a los Whitaker, Skelton, Michel Robert y Patrice Delaveau.

-¿Entre las 75 ediciones del concurso destaca a alguna?

-Las hubo muy importantes, pero la final Samsung tuvo un rango muy importante porque reunió a lo más destacado del planeta.

-¿De qué manera afectará a Gijón que el CSIO se vaya a Barcelona en 2019?

-Ahora mismo, en las actuales circunstancias, no lo sé. Pero, a pesar de que el CSIO sea en Barcelona, no tengo claro que la final Samsung la acoja también. Lo que está claro es que en Gijón no habrá Copa de Naciones el año que viene.

-¿Qué jinetes ve favoritos para ganar esta semana en Las Mestas?

-Los hay de gran nivel, pero podría destacar al francés Kevin Staut, al británico Harry Charles y la holandesa Lisa Noore, mientras que en velocidad el irlandés Billy Twomey.

-¿Qué opina de los cambios inminentes que avecinan?

-Entiendo que tiene que haber un responsable técnico del concurso y ahora en la estructura del Ayuntamiento no lo hay. Entonces es lógico que tenga que venir uno de fuera. Puede ser contratando una empresa o un comité asesor, pero parece que el futuro y la evolución del Hípico se plantea así.