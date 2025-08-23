El Pasek Belenos incorpora a los hermanos Mattia

Mientras continúa peinando el mercado a contrarreloj en busca de un nuevo entrenador, el Pasek Belenos se esmera también en seguir reforzando su plantilla. ... Así, se unen a los fichajes de cara a la próxima temporada 2025-26 en División de Honor Élite, mejorada segunda categoría nacional, los hermanos argentinos Luca y Martino Mattia.

Los dos actúan como segundas-terceras líneas, aunque proceden de equipos distintos. Mientras que Luca ya sabe lo que es jugar en Europa, pues la pasada temporada compitió en Portugal, Martino vivirá su primera experiencia lejos de Argentina y del club de formación de ambos, el Club Regatas Bella Vista, en la provincia de Buenos Aires.

«Los hermanos Mattia son dos jugadores que estamos seguros de que nos ayudarán mucho, tanto en el equipo sub 23 como en Élite», comenta el presidente y director deportivo del club, Felipe Blanco. «Son el tipo de jugadores que a nosotros nos gustan, aguerridos en defensa y que ganan muchos metros en ataque, muy luchadores y con gran desempeño físico en sus partidos».

De esa manera, «creemos que se adaptarán rápido al modelo de juego del club y tenemos muchas ganas de contar con ambos. Agradecidos de que hayan aceptado nuestra propuesta para jugar en el club. Como decíamos, la plantilla no está cerrada, aún quedan varias incorporaciones».

Por lo pronto, ya son 24 los jugadores confirmados dentro de la plantilla del primer equipo: los primeras líneas Nico Santa Cruz, Luvuyo Jake (Cáceres), Nacho Cladera, Tomás Bravo, Rumen Dimitrov, Gastón Valera y Álex Silvestre; los segundas-terceras Gabi Castro (Vigo), Luis Tapia, Juan Martín Rico, Jackson Iose (Getxo), Abraham Tamargo (Polonia), Dani Tejerina, Noel Freire, Luca Mattia (Portugal) y Martino Mattia (Club Regatas Bella Vista); el medio Manu Cao; y los tres cuartos Eusebio Moreno, Nicolás Varela, Bernie Taulealo (Ordizia), Álvaro Dopico (Nelson de Nueva Zelanda), Indy Mulot (La Vila), Isma García (Recoletas Burgos), Brais Rey (Recoletas Salud Fénix). Aunque Manu Cao aparezca como único medio, varios tres cuartos pueden actuar también como '9' y '10', a la espera de más fichajes.