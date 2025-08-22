Felipe Blanco, presidente del Pasek Belenos: «Queremos a un entrenador con una propuesta similar a la de Jesús Delgado»

Aunque en el rugby español es algo bastante habitual, y en muchas ocasiones las plantillas se confeccionan antes de contratar a los técnicos, la hoja ... de ruta de Felipe Blanco, presidente y director deportivo del Pasek Belenos, ha sufrido un traspié, inesperado entre comillas, a poco más de una semana de que el equipo inicie la pretemporada.

Cuando concluyó la Liga, el hasta el miércoles entrenador del primer equipo, Jesús Delgado, transmitió al club sus dificultades para poder comprometerse de cara al próximo curso por motivos personales de índole familiar. Sin embargo, después de varias conversaciones, técnico y club llegaron a un acuerdo para extender su compromiso por una temporada más, haciéndose público de manera oficial.

Varias semanas más tarde, a un paso de comenzar la pretemporada, el técnico madrileño ha visto imposible hacer frente a su regreso a la ciudad y el Pasek Belenos busca ahora a contrarreloj un sustituto para el banquillo, una empresa complicada teniendo en cuenta la poca oferta de entrenadores que existe todavía en el rugby nacional, a pesar de que ha mejorado bastante en los últimos años.

«Queremos a un entrenador con una propuesta similar a la de Jesús Delgado, que al mismo tiempo es la misma por la que llevamos apostando en el club varias temporadas», reconoce el mandatario del conjunto avilesino. Y es que, con alguna excepción por exigencias del guión, el Pasek Belenos se ha caracterizado en los últimos tiempos por practicar un juego dinámico, a la mano y ofensivo, sobre todo en División de Honor B.

«Tenemos plantilla para competir bien en la nueva División de Honor Élite, aunque quedan fichajes»

Lo positivo es que la plantilla, con 22 jugadores confirmados para el primer equipo, está muy avanzada, a la espera de «algún fichaje más pendiente» y de la incorporación de «varios jugadores desde el equipo sub 18 y también de la cantera». Además, el acuerdo de filiación con el Gijón Rugby Club, que será presentado de manera oficial en los próximos días y que dará lugar al Pasek Asturias en la liga nacional sub 23, propiciará que algunas de las mejores promesas del rugby nacional tengan también a un paso «la posibilidad de tener minutos en División de Honor Élite», comenta Felipe, la nueva categoría ideada por la Federación que se incrusta entre la División de Honor y la División de Honor B y donde se ganó su sitio el equipo avilesino con su buen papel del pasado curso.

Así las cosas, los 22 jugadores confirmados por el club de cara a la próxima temporada son los primeras líneas Nico Santa Cruz, Luvuyo Jake (Cáceres), Nacho Cladera, Tomás Bravo, Rumen Dimitrov, Gastón Valera y Álex Silvestre; los segundas-terceras Gabi Castro (Vigo), Luis Tapia, Juan Martín Rico, Jackson Iose (Getxo), Abraham Tamargo (Polonia), Dani Tejerina y Noel Freire; el medio Manu Cao; y los tres cuartos Eusebio Moreno, Nicolás Varela, Bernie Taulealo (Ordizia), Álvaro Dopico (Nelson de Nueva Zelanda), Indy Mulot (La Vila), Isma García (Recoletas Burgos) y Brais Rey (Recoletas Salud Fénix).

«Creo que tenemos ya una plantilla muy interesante y compensada para poder competir bien en una categoría que será muy exigente. Como siempre decimos, nosotros saldremos a dar el máximo en cada partido y será la competición la que nos diga por qué podemos luchar», comenta Felipe Blanco.

Ahora mismo, la prioridad es la búsqueda de un nuevo entrenador para el primer equipo, aunque el club sigue trabajando en varios frentes. Está presentar y terminar de darle forma al convenio con el Gijón Rugby Club, que será más amplio que el alcanzado en su día con el All Rugby Llanera, mejorar las instalaciones del club en La Toba de la mano del Ayuntamiento, llegar a un acuerdo con respecto a la deuda pendiente y terminar de confeccionar la plantilla del primer equipo, entre otros deberes.