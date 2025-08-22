El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Felipe Blanco, presidente del Pasek Belenos, con un balón en el Muro de Zaro. Arnaldo García
Espacio semanal Fundavi | Rugby

Felipe Blanco, presidente del Pasek Belenos: «Queremos a un entrenador con una propuesta similar a la de Jesús Delgado»

El máximo mandatario blanquiazul peina el mercado con celeridad en busca de un técnico ante el inminente inicio de la pretemporada

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:37

Aunque en el rugby español es algo bastante habitual, y en muchas ocasiones las plantillas se confeccionan antes de contratar a los técnicos, la hoja ... de ruta de Felipe Blanco, presidente y director deportivo del Pasek Belenos, ha sufrido un traspié, inesperado entre comillas, a poco más de una semana de que el equipo inicie la pretemporada.

