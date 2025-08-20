Jesús Delgado no sigue como entrenador del Pasek Belenos «por motivos personales»

Finalmente, Jesús Delgado no seguirá en el banquillo del Pasek Belenos. Si en la jornada del pasado martes se aprobaba en junta extraordinaria el ... convenio de afiliación con el Gijón RC cara a cumplir los preceptos de la Federación Española en cuanto a conformación del equipos sub 23 para clubes tanto de DH como de DHB Élite, la directiva del club comunicaba 24 horas después que el técnico madrileño, debido a motivos personales, causará baja para este curso.

Esta circunstancia deja al cuadro blanquiazul con poco margen de maniobra, ya que la plantilla está convocada para iniciar los entrenamientos el próximo día 1 de septiembre. El Pasek Belenos, así las cosas, queda pendiente de encontrar un nuevo técnico tras confirmar el acuerdo de afiliación con el Gijón Rugby Club, posibilitando la salida a competición del equipo sub 23, circunstancia obligatoria federativamente para que el cuadro avilesino pueda arrancar en DHB Élite el próximo 21 de setiembre en el Muro de Zaro ante L'Hospitalet.

Según el acuerdo, la entidad blanquiazul correrá con los gastos de inscripción de este equipo sub 23, denominándose como Pasek Asturias, así como de los gastos de desplazamientos. El conjunto contará con un responsable técnico por cada uno de los clubes asumiendo el equipo avilesino la mitad de los emolumentos del entrenador que designe el Gijón RC.

La unión entre avilesinos y gijoneses dará pie al equipo Pasek Asturias, que competirá en la liga nacional sub 23

Los componentes sub 23 seleccionados para disputar su liga también podrán ser incluidos en las convocatorias del primer equipo en DHB Élite según necesidad. Esta unión permite al Pasek Belenos afrontar una campaña 2025-26 que se presenta muy exigente debido tanto al nivel de los rivales como a los largos desplazamientos a los que habrá que hacer frente.

Los 18 partidos ligueros y, al menos cuatro de Copa de Rey, pondrán a prueba una plantilla que no contará con Jesús Delgado, entrenador con el que consiguió meterse entre los mejores de DHB alcanzando plaza en la DHB Élite, categoría recién creada en la que militarán los avilesinos esta campaña entrante.

El nuevo técnico contará con varias incorporaciones de calidad aunque la dura competición que se espera, con lesiones y sanciones, pondrá a prueba la profundidad del armario de un equipo que queda habilitado para salir a competición tras este acuerdo con el cuadro gijonés, similar al llevado a cabo hace algunas temporadas entre avilesinos y la Asociación Llanerense de Rugby, pero, de momento, descabezado en cuanto a dirección y propuesta de juego a pocos días de comenzar los entrenamientos de conjunto.

En la próximas fechas, los presidentes de ambos clubes darán oficialidad pública al acuerdo con una rueda de prensa en la que desgranarán más detalles del mismo. Además, se esperan noticias tanto en lo que respecta a fichajes como a la contratación del nuevo entrenador, prioridad ahora sobre la mesa del director deportivo y presidente Felipe Blanco.