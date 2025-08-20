El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jesús Delgado, durante un entrenamiento de la pasada campaña. José Simal
Rugby

Jesús Delgado no sigue como entrenador del Pasek Belenos «por motivos personales»

El madrileño se ve obligado a regresar a su ciudad natal y el club avilesino alcanza un acuerdo de filiación con el Gijón Rugby

Rodrigo

Avilés

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:54

Finalmente, Jesús Delgado no seguirá en el banquillo del Pasek Belenos. Si en la jornada del pasado martes se aprobaba en junta extraordinaria el ... convenio de afiliación con el Gijón RC cara a cumplir los preceptos de la Federación Española en cuanto a conformación del equipos sub 23 para clubes tanto de DH como de DHB Élite, la directiva del club comunicaba 24 horas después que el técnico madrileño, debido a motivos personales, causará baja para este curso.

