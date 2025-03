Tomy Bravo, jugador del Pasek Belenos: «Estamos en nuestra mejor versión del año y aún tenemos algo que decir»

El Pasek Belenos retoma la competición este domingo en el Muro de Zaro frente al Industriales de Las Rozas a partir de las 12. ... 30 horas. El choque se presenta para los blanquiazules como uno de los últimos trenes para engancharse a la lucha por las cuatro primeras plazas que dan derecho a disputar el ascenso a División de Honor. El trámite se presenta complicado, ya que el cuadro madrileño presenta tres victorias en otras tantas jornadas en este grupo élite discutiéndole el liderato al Liceo Francés.

No obstante, Tomás Bravo, 'Tomy', referente de la primera línea avilesina durante las últimas campañas, considera que aún es pronto para descartar al Pasek Belenos. «Creo que la primera parte de la temporada la resolvimos bien con aquellos buenos triunfos en casa contra equipos potentes como son Gernika y Getxo. Las complicaciones nos llegaron con el inicio en el grupo élite. No supimos cambiar el pie y nos costó adaptarnos a esta segunda vuelta. No sé si fue por tema de motivación o simplemente que Sant Cugat y Liceo nos superaron sin más. Después, creo que ya se ha visto a otro Pasek Belenos, más serio, con ritmo, a partir de la victoria contra Valencia y discutiendo el triunfo hasta el último balón el otro día en Hernani. No sé, tal vez, sin quererlo, nos acomodamos al ritmo del inicio de liga y tardamos en darnos cuenta de que en esta fase se exige un punto más», valora.

Partidos complicados

El delantero blanquiazul se lamenta por el encuentro ante Sant Cugat en el Yago Lamela dando por imposible al Liceo Francés tras el duro marcador recibido. «Creo que contra Sant Cugat sí que no salimos como es adecuado de inicio, algo dormidos, y luego, ya muy a remolque en el tanteador, nos mantuvimos, pero no nos dio para remontar. En el partido de Liceo creo que fue diferente. Estuvieron muy sólidos y consiguieron desarbolarnos por momentos. Liceo respondió muy bien a nuestra buena primera parte y no pudimos mantener su ritmo en la segunda. Son los primeros de esta fase élite y se notó. El entrenador siempre nos pide ritmo alto durante los 80 minutos pero ese día creo que el mérito fue de de ellos. Ahora estamos mejor, quizás en nuestra mejor versión del año y aún tenemos algo que decir. Creo que este equipo se merece, al menos, jugar una semifinal del 'play-off'. Tenemos que hacer buena nuestra condición de local contra Industriales las Rozas porque después llegamos a rivales algo más asequibles como Hospitalet y Cisneros Zeta para terminar en casa contra Gernika. Si mantenemos nuestro nivel actual y no llegan bajas, creo que es factible meterse arriba», defiende.

Tomy Bravo fue expulsado ante Liceo con una tarjeta roja en las postrimerías del partido que, en primera instancia, acarreó una dura suspensión por seis encuentros. «La roja que me sacaron contra Liceo creo que fue un poco rigurosa, pero lo que sí me pareció demasiado era que me metiesen seis partidos. Ahí decía adiós a la temporada. Agradezco mucho las gestiones del club, del entrenador y, por supuesto, al jugador rival que declaró a mi favor, vino a decir que no había sido para tanto mi empujón y me redujeron la sanción a sólo dos fechas tras el recurso presentado, así que podré participar en estos cuatro partidos que nos quedan. La jugada no daba para tanto son cosas que se dan en todos los partidos en varias ocasiones», defiende.

El Pasek está invicto en Llaranes durante esta campaña. El Gernika rozó la victoria, pero terminó cayendo por tan solo un punto. «En el Muro de Zaro el equipo se crece. Nos sentimos acompañados, en casa, y nosotros respondemos. En Industriales juegan algunos conocidos así que será una motivación extra, llegan segundos y nosotros vamos séptimos, pero en Llaranes se iguala todo», concluye.