«Ya quisieran muchos concursos tener la afición que tiene el Hípico de Gijón» El director de In2strides, Alejandro Ancín, junto a la pista de Las Mestas. / Arnaldo García Alejandro Ancín. Director de In2strides «Este evento tiene sus tradiciones y su historia que hay que respetar, pero lo que más hay que respetar es a su público» DANI BUSTO Gijón Lunes, 3 septiembre 2018, 05:10

Asegura que tanto él como su equipo de In2strides han recibido una buena acogida tras tomar las riendas de la dirección deportiva del CSIO. Alejandro Ancín, director de la empresa privada que gestionará el concurso, al menos, hasta 2020, destaca que el principal patrimonio que se puede encontrar en Las Mestas es el público que llena las gradas.

–¿Qué balance hace de este concurso?

–Creo que ha sido una edición extraordinaria, como no podía ser de otra manera. Llenazo de público y buen ambiente, y además con triunfo del equipo español en la Copa de Naciones.

–¿Nota que han recibido una buena acogida a su llegada?

–Sí, noto que la gente está ilusionada. Cuando nos propusieron entrar a la organización de este concurso de saltos fue un motivo de orgullo. Una gran ilusión, pero una gran responsabilidad. Para nosotros es uno de los eventos más importantes a nivel nacional e internacional, y nuestra primera prioridad era trabajar codo con codo con el excelente equipo del Patronato y del Ayuntamiento, que hace un esfuerzo ingente para sacar este concurso adelante.

–Una vez dentro del CSIO, ¿está tal y como se lo esperaba?

–Sí. Ya habíamos venido como público, hace unos años, y como aficionados nos encanta. Siempre te imaginas cosas. Te preguntas cómo funcionará por dentro y la verdad es que nos hemos llevado una grata sorpresa al ver el equipo humano tan bueno que existe para sacar adelante el concurso. Hay magníficos profesionales. Si se le dice a cualquier jinete que este está sustentado por un organismo público, no se lo creerían.

–¿Qué es lo que hay que cambiar?

–Bueno, el Hípico tiene sus tradiciones, y tiene su historia que, por supuesto, hay que respetar. Pero lo que más hay que respetar es a su público. Ya quisieran muchos concursos tener la gran afición que tiene el Hípico de Gijón. Los cambios que hay que hacer son de gestión. Este año dimos un paso importante y los jinetes tal vez lo han percibido más, como es el tema de la aplicación móvil, con la que se tienen mucho más claros los horarios. Después habrá que ver el aspecto deportivo, el tipo de prueba, los baremos, la categoría del concurso... ese tipo de cambios va a depender de hacer un fuerte análisis, de ver hacia dónde queremos ir y qué tipo de eventos queremos hacer dentro de Las Mestas.

–¿Y que se debe mantener?

–Evidentemente, las apuestas. Si no, creo que me echan de Gijón (risas). Hay que mantener la pista verde, me parece una pista fantástica. El verde es la reina de las pistas, es maravilloso ver saltar a los caballos sobre el verde de Las Mestas. Más que cambios, son ajustes. Se trata de hacer que el engranaje de la organización del evento ruede un poquito más engrasado para poder hacer las pruebas más ágiles. De cara al futuro quizás se pueda alargar el número de días. Depende del tipo de concurso que queramos. Hay modelos que ya están funcionando con tres días de pruebas, un descanso, y otros cuatro días. Es un modelo que se puede estudiar.

–¿Qué se puede hacer para atraer a los mejores jinetes del ránking?

–Es un debate que hay abierto sobre si tienen que estar los mejores jinetes del ránking en Gijón. Depende de muchas cosas, depende de los eventos que haya al mismo tiempo. Este año ha coincidido con Bruselas, que es un excelente concurso, con muchísimos premios en metálico y, evidentemente, gestionado por una empresa privada. Tiene varias pistas, puede acoger un número de caballos muchísimo mayor que Gijón, es un modelo totalmente distinto de Concurso. Y luego, por ejemplo, la Copa de Naciones, si estás en Primera, te atrae a los mejores jinetes del Mundo, pero si la FEI te baja a Segunda, ya no te atrae.

–¿Qué funcionaría?

–Para traer a los mejores jinetes, creo que ayudaría el boca a boca, el hacer que los jinetes vayan viendo que Gijón se va a convertir en un concurso más atractivo desde el nivel de pruebas para ellos. Y habrá que jugar con los recursos que tengamos. Debemos ser conscientes de que hay que intentar buscar recursos y, si se puede, aumentar los premios para atraerlos por ahí, pero eso no quiere decir que si pones mucho dinero, te puedan venir los diez primeros del mundo. Si te coincide un año de Mundial, como este, que en pocos días los caballos tienen que hacer un viaje largo, no te vendrán esos jinetes mundialistas.

–¿Es posible lograr patrocinadores fuertes para incrementar el montante de las pruebas?

–Esa es una opción, para aumentar los premios en metálico trabajaremos fuertemente con el Ayuntamiento y buscar tanto patrocinadores nacionales como internacionales. Además Gijón tiene algo que se puede vender muy bien, que es tener las gradas llenas. Eso ya lo quisieran muchos concursos. Es un aliciente para que las marcas se anuncien aquí. Pero también necesitaremos una base que es el programa deportivo, para saber hacia dónde va el hípico.

–¿Sopesan pelear para mantener aquí la Copa de Naciones?

–Es un estudio que haremos a partir de esta semana. Pondremos encima de la mesa las opciones que hay de concursos y hacia dónde queremos ir o hasta dónde podemos llegar. Perder la 'O' de Oficial y mantener un concurso cinco estrellas conlleva un gasto importante.

–¿Valoran establecer alguna prueba novedosa?

–Seguro que plantearemos alguna, que sea espectacular o que anime al público a seguir llenando Las Mestas, y creo que sí, toda innovación hacia pruebas que son atractivas para el público son una buena idea. Le plantearemos algo al Ayuntamiento.

–¿Barajan otras fechas en el calendario para aprovechar las Mestas con nuevos concursos?

–Eso ya depende de la programación municipal. Por ejemplo, el verde de Las Mestas, en pocas semanas, se reconvierte en un campo de rugby.

–Hace varios años hubo otra empresa privada al frente del CSIO, pero solamente duró un año. Ustedes firmaron por tres ediciones e imagino que querrán cumplirlas.

–Estamos encantados de haber podido colaborar en esta edición y seguir tres, y si se pude, más años. Amamos este deporte y lo que queremos es lo mejor para el concurso de Gijón.