Rodrigo Giesteira vuela en Las Mestas

Rodrigo Giesteira es el principal protagonista después de cuatro días de concurso hípico. El luso volvió a ganar y lo hizo exhibiendo un gran proderio en la prueba grande del día, de nuevo a lomos de 'Karonia L',

Bajo un tiempo revuelto se disputó la segunda prueba más importante del Internacional de Las Mestas 2025. El trofeo Fundación Gijón Rural dotado con 105.500 euros y puntuable para el ranking FEi se disputó bajo baremo A con cronometro y desempate final y sobre altura 1.55 m.

Para la ocasión, el jefe de pista alemán Frank Schumacher diseñó un recorrido previo de trece obstáculos y 16 esfuerzos con un tiempo de 84 segundos. Un diseño que tenía dos complicaciones. Una situada al principio del recorrido, con un doble formado por una triple barra y un vertical con una distancia a un tranco y en la penúltima calle del recorrido con el triple formado por vertical a un tranco el fondo y un vertical de salida antes de encarar a mano izquierda el fondo que conformaba el último obstáculo del recorrido. Un recorrido que mostro el nivel de altura y anchura de los obstáculos así como una exigencia mayor en los participantes.

Un total de 47 binomios participaron en la prueba que encontraron su principal enemigo en el obstáculo numero 6, un fondo debajo de la tribuna VIP y en el fondo, elemento B, de la calle del triple. Solamente a este recorrido ocho binomios lo finalizaron sin penalidad sobre los obstáculos entre ellos dos binomios españoles.

Para la manga de desempate, el recorrido se recortaba en el número de obstáculos. Para la ocasión los ocho binomios participantes afrontaban 9 obstáculos y 10 esfuerzos teniendo solo un doble con los elementos A y B del triple, teniendo 56 segundos como tope para realizar el recorrido sin penalidad.

El primer binomio en salir fue el del prometedor jinete francés Jules Orsolini y 'Charlotte 198' que realizo el recorrido por los terrenos adecuados con un ritmo medio en el galope y un recorte final para afrontar el último obstáculo, un vertical en la mitad de la tribuna este. Al final sin penalidad y 51.66 segundos sobre el recorrido que le auparon a la segunda plaza de la prueba. El siguiente en salir fue el ganador. El jinete portugués y la yegua torda voló y voló y levanto al público de Gijón de los asientos con una monta arriesgada que le salió de cine al joven jinete portugués con unas fuertes galopadas y vueltas para afrontar el último obstáculo. 43.50 segundos fue el tiempo final que a la postre le hizo llevarse el botín.

Este resultado hacia arriesgar al resto de binomios que faltaban por salir. Lo intento el italiano Gaudiano, pero una desobediencia en el segundo obstáculo de recorrido le hacía apearse de la victoria.

Lo intentaron los jinetes españoles Antonio Mariñas y Pello Elorduy pero al primero dos derribos y al vasco el vertical elemento A del doble hacían quedar séptimo y cuarto respectivamente de la prueba. El ultimo binomio en salir fue el jinete francés, 12 del mundo, Julien Epaillard con 'Donatello d'Auge', que cometió un derribo en el primer obstáculo de recorrido causando una desolación importante en el público presente que poblaba el complejo pero no bajo la intensidad y al final con un tiempo de 43.28 segundos le hacían acabar en segunda posición de la prueba.

Hay que destacar el 'top 10' de la amazona de origen gijonés Sira Martínez Cullel con 'Pipper des Vergers Z', a la que un derribo en la triple barra, elemento A del doble, le impidió pasar al desempate. Será, no obstante, un binomio a tener en cuenta de cara al gran premio del domingo.

La triple gemela se ha repartido a un solo ganador, por importe de 20.279,10 euros en una jornada en la que han acudido a las mestas 8.362 personas y en la que se ha notado un buen ambiente deportivo con la presencia de muchos aficionados ataviados con la elástica y bufandas del Real Sporting. El fondo inicial para la triple del penúltimo día de concurso será de 1.200 euros.

