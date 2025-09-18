El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sydney McLaughlin celebra su oro mundialista en los 400 metros. Jewel Samad / AFP
Mundial de atletismo

Solo Marita Koch resiste a McLaughlin

La vallista también reina en los 400 metros lisos tras una final espectacular y se queda a 18 centésimas del récord del mundo que estableció la alemana

Igor Barcia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:11

Reina sobre las vallas y reina en lisos. Hace un año, Sydney McLaughlin rompía en pedazos el récord del mundo de 400 metros vallas en ... la final de los Juegos Olímpicos de París y este periódico tituló la crónica 'El privilegio de ver volar a McLaughlin'. Desde este jueves ese privilegio se extiende a verla deslizarse en el Mundial de Tokio para ganar el título en 400 metros lisos, bajar de los 48 segundos y con 47.78 hacer la segunda marca de todos los tiempos. Eso sí, acostumbrada a no tener rivales, la estadounidense se encontró dos en la pista del Estadio Nacional de Tokio.

