El Telecable Hockey busca recuperar el trono europeo Plantilla del Telecable para la temporada 2019-2020. Arriba, de izquierda a derecha, Antonio Roces (auxiliar), Pedro Abal (segundo entrenador), Sara Fernández Nuria Obeso, Sara Lolo, María Sanjurjo, Vanessa Daribo, Natasha Lee y Fernando Sierra (entrenador); agachados, Candela García, Rebeca González, Eva Mejido, Sara Roces y Elena Lolo. / DANI MORA La francesa Vanessa Daribo, junto a las canteranas Eva Mejido, Sara Fernández y Rebeca González, son las novedades de la plantilla El laureado club gijonés está obligado a lograr 40.000 euros ante el nuevo formato de la Copa de Europa y de la OK Liga

Con la ilusión de luchar por todos los títulos y la preocupación al mismo tiempo de conseguir unos 40.000 euros ante el nuevo formato de la Copa de Europa y de la OK Liga femenina, el Telecable Hockey inició ayer la pretemporada.

El objetivo de las pentacampeonas de Europa y vigentes vencedoras de la Copa de la Reina es llegar lo mejor posible al día 21 de septiembre, fecha en la que disputarán su primer partido liguero contra el Bigues i Riells. La plantilla, con la novedad de la francesa Vanessa Daribo, que regresa al equipo fabril tras marcharse a Las Rozas en la campaña 2017-2018, comenzó ayer los entrenamientos en doble sesión preparatoria, con el técnico Fernando Sierra al frente, en la remodelada pista de La Algodonera. La instalación del barrio de La Calzada, en la que nació el club gijonés, presenta sustanciales mejoras tanto en la cancha como con la colocación de una pequeña grada. También son caras nuevas la meta Eva Mejido y las jugadoras de pista Rebeca González y Sara Fernández.

Daribo comentó que «tenía otras propuestas, pero cuando me llamó Fernando no dudé en venirme a Gijón, donde estuve en una etapa anterior en la que gané la Copa y por ello me ilusiona venir aquí para ganar todas los trofeos posibles».

El técnico, flanqueado por las capitanas Sara Lolo y Natasha Lee, pidió a sus jugadoras en el primer entrenamiento «compromiso y entrega para una temporada difícil, porque cada vez es más complicado ganar títulos al crecer el potencial de nuestros rivales».

Sierra espera que Vanessa «asimile pronto toda la táctica que será para ella nueva». Y confía en que «las siete semanas de preparación sean suficientes para que el equipo llegue bien para el comienzo de la Liga la tercera semana de septiembre».

Para ello, el Telecable Hockey disputará al menos siete encuentros amistosos. El más destacado será el sábado 7 de septiembre contra el Sporting de Portugal, que servirá a su vez de presentación. Una semana después, el equipo fabril jugará varios partidos tierras lusitanas.

El preparador ve al plantel con muchas ganas, «porque este año, después de muchos, la Liga, que este curso estará animada por dos equipos asturianos más (Cuencas Mineras y Asturhockey), comenzará pronto al no celebrarse Mundial ni Europeo en septiembre u octubre como era habitual».

Por su parte, Sara Lolo, flamante campeona del mundo el pasado mes de julio, junto con la gallega María Sanjurjo y la lenense Marta Piquero, que ayer se pasó por el entrenamiento para despedirse ante su inminente incorporación al Benfica, subrayó que «venimos muy motivadas tras unas buenas vacaciones, por lo que vamos a por todas y tenemos que entrenar fuerte para competir a buen nivel».

Mientras, Natasha Lee, buque insignia del equipo, dijo que «estamos con muchas ganas para pelear por todas las copas posibles, por lo que habrá que trabajar duro estas tres primeras semanas en doble sesión».

El presidente del club, José Luis Souto, reconoce que ante el nuevo formato de la Copa de Europa, con cuatro grupos de cuatro equipos y el play-off de la Liga tras la fase regular, «tendremos que movilizarnos en todos los sentidos, porque hemos hecho una estimación de unos 40.000 más en el presupuesto con la modificación de ambas competiciones».