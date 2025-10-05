El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Neizan Granda, en una prueba esta temporada. LVA

El avilesino Neizan Granda consigue el subcampeonato gallego de karting

El joven piloto avilesino cierra una temporada brillante a la que suma el tercer puesto en Castilla y León

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Domingo, 5 de octubre 2025, 11:37

Comenta

El joven piloto avilesino Neizan Granda Sánchez ya apuntaba alto en el inicio de su primera temporada en la categoría 'rookie' del mundo del karting. ... Sus excelentes resultados en las primeras carreras no fueron flor de un día y fue confirmando su progresión a medida que transcurrieron las pruebas de los campeonatos celebrados en Galicia y Castilla y León, cuyo organizador y director de carrera es Pedro González.

