El avilesino Neizan Granda consigue el subcampeonato gallego de karting

El joven piloto avilesino Neizan Granda Sánchez ya apuntaba alto en el inicio de su primera temporada en la categoría 'rookie' del mundo del karting. ... Sus excelentes resultados en las primeras carreras no fueron flor de un día y fue confirmando su progresión a medida que transcurrieron las pruebas de los campeonatos celebrados en Galicia y Castilla y León, cuyo organizador y director de carrera es Pedro González.

Ahora que la temporada apunta a su fin el balance es excelente, ya que Neizan ha ganado el subcampeonato de karting gallego en su categoría, sólo por detras de Pablo Kardos, al que el avilesino da «la enhorabuena por su título».

Ampliar Neizan, a la izquierda, sentado en su kart junto a su equipo. LVA

Finalizado el campeonato gallego el pasado fin de semana en el circuito de A Madalena de karting en su primer año, el piloto avilesino consiguió la segunda posición tras un gran año de evolución. Además, sus logros no se han quedado ahí, ya que también se ha llevado el tercer puesto en el campeonato de Castilla y León.

Aunque esas competiciones ya han concluido, la temporada tendrá el colofón para Neizan Granda de la Copa de Campeones que se disputará en Benamariel (León) el próximo día 18 de octubre, donde la promesa del karting luchará de nuevo por llevarse la victoria.