Alonso niega su presunta vuelta inmediata a la F1 con Renault Fernando Alonso, en su anterior etapa en Renault. / Reuters La SER ha adelantado que el asturiano se subirá al monoplaza de Ricciardo en Montmeló, pero si acepta se perderá la vital semana de entrenamientos de las 500 millas DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Jueves, 2 julio 2020, 21:11

A media tarde de este jueves en el que todas las miradas estaban puestas en el circuito de Spielberg, en Austria, un terremoto se provocó en la SER. José Antonio Ponseti irrumpía en el programa 'La Ventana' para contar que Fernando Alonso ya ha llegado a un acuerdo con Renault para volver a la Fórmula 1, algo que el día anterior había negado Cyril Abiteboul, jefe del equipo.

La noticia en sí no era tanto la vuelta del asturiano al equipo donde ganó sus dos Mundiales, sino que además lo hará esta misma temporada. «Se va a anunciar probablemente la próxima semana. El acuerdo ha ido muy rápido en los últimos días», afirmaba el periodista, que aventuraba a que incluso podría subirse en la segunda carrera del campeonato, que será también en Austria bajo el nombre de GP de Estiria.

Aunque el sueño de ver a Alonso este mismo año en la F1 exaltó a sus fans, es harto complicado… por no decir imposible. Fuentes cercanas al asturiano confirmaron a COLPISA que ahora mismo sólo tienen garantizada la disputa de las 500 millas de Indianápolis. «Nosotros el 23 estamos en Indy, lo demás…», zanjaron al respecto.

Las fechas no cuadran. El GP de España se disputa del 14 al 16 de agosto, pero en esa semana se celebran los vitales entrenamientos libres y clasificatorios de las 500 millas. Tan vitales son que Alonso ya sabe lo que es quedarse tirado, como le pasó en 2019. Si tiene que elegir, lo tiene claro: no va a sacrificar todo un año de trabajo buscando un equipo de garantías, con el apoyo de McLaren, y opciones de ganar la triple corona por competir en un Gran Premio de Fórmula 1 por ser séptimo u octavo.

Otro asunto bien distinto es la temporada 2021. Ahora mismo están trabajando en ello, pero no han firmado nada. Alonso no descarta volver a Renault, ni mucho menos, pero las negociaciones no están tan cerradas como parecería. De hecho, el propio Abiteboul se deshizo en elogios hacia Sebastian Vettel, un piloto libre en 2021, más joven y con ganas de demostrar que no se le ha olvidado pilotar pese a ser despedido de mala manera de Ferrari.

Una respuesta contundente

El desmentido del propio Alonso llegó unas horas después. Tanto en instagram como en twitter, el asturiano tiró de su habitual retranca para desdeñar la información dada a lo largo de la tarde.

«Semana intensa de entrenamientos físicos por las mañanas y simulador por las tardes. Preparando al detalle las #indy500 de este año!», dejaba en instagram, junto a una foto-selfie en el simulador. Algo que ya era muy elocuente sobre sus intenciones, pero que dejó más claro en un tuit a respuesta de un usuario que le cuestionaba, directamente, sobre la presunta exclusiva.

«Hombre, al mediodía contaban que un equipo había dicho no a Alonso. Por la noche que corro en 2020 en ese mismo equipo. Yo que os cuento e informo que voy a correr las 500 millas. Creo que hay que considerar quien se ríe de vosotros. Pero aquí estaré cuando haya que informar», zanjó.