Carlos Sainz, la (casi) victoria que necesitaba Ferrari

david sánchez de castro Lunes, 7 de septiembre 2020, 14:56 | Actualizado 15:10h. Comenta Compartir

El año 2020 pasará a la historia por ser el año de las noticias más inesperadas, en cualquier ámbito que se ocurra, y especialmente en el deporte: desde ver al número 1 del mundo del tenis ser expulsado por dar un pelotazo sin querer a una juez de línea, pasando por Messi suplicando irse del Barça, la cancelación de mil y un eventos como los Juegos Olímpicos o incluso la victoria de un piloto francés en la Fórmula 1 después de 24 años.

El Gran Premio de Italia de 2020, primera de las tres citas que albergará el país transalpino esta temporada, dejó un podio inédito, en el que ni Mercedes, ni Red Bull, ni Ferrari (ya quisieran) estuvieron presentes en lo más alto. Hay que remontarse a 2013 para ver la última vez que un coche de otro equipo se alzó con la victoria, e irse hasta Mónaco 1996 para ver ondear la bandera francesa en honor a un piloto ganador. Desde aquel caótico Gran Premio en el Principado, que ganó Olivier Panis, la Marsellesa no había homenajeado a un corredor.

Pierre Gasly se reivindicó a lo grande. Poco más de un año después de que le defenestraran del equipo Red Bull para subir a un insulso Alex Albon en su lugar, el dicharachero corredor normando logró una épica y afortunada victoria, propiciada no sólo por su incuestionable buen tino, sino también por esa afortunada bandera roja que le cayó del cielo. De no ser por ella, quizá este lunes 'L'Equipe' habría dedicado una menos triunfal portada, no por no merecérsela, sino porque el heredero de Alain Prost no acaba de llegar y están ansiosos por ello. Bien merece una llamada de Emmanuel Macron, que se encontró Gasly en su móvil cuando volvió del podio tras celebrar su primera victoria en Fórmula 1.

Esa llamada, ese himno, esa alegría y esas portadas estuvieron a muy poco de tornarse rojigualdas. Lo decía el propio Carlos Sainz: «Sólo una vuelta más». Eso es lo que le faltó al madrileño para ponerse en primera posición después de una de las carreras más caóticas que se recuerdan y que le dejó la sensación de poco. Sin esa bandera roja, cuya legalidad está fuera de toda cuestión pero cuya utilidad en ese momento podría debatirse, quién sabe.

Lo cierto es que más allá de las nacionalidades, de las estadísticas y del resultado en sí, si el GP de Italia hizo que se levantara toda la afición de la Fórmula 1 fue en buena medida porque no estaban ni Lewis Hamilton ni Valtteri Bottas al frente. Ya ocurrió en la primera carrera de Silverstone, la de los tres reventones en la última vuelta: todo lo que no sea mantener el statu quo de los coches negro es garantía de espectáculo. Incluso aunque Lance Stroll sea uno de los beneficiados y acabe en el podio.

La victoria de McLaren que celebró Binotto

El circuito de Monza ha dejado en el pasado estampas imborrables del podio. Desde su rediseño unos años atrás, no sólo se ha potenciado la invasión de la pista, sino que se ha potenciado. Todos los que han logrado acabar entre los tres primeros lo dicen: sentir miles de gargantas 'tifosi' gritando bajo sus pies es una sensación única.

La pandemia privó de esas estampas a los tres pilotos de este domingo. Los mecánicos, unos pocos periodistas y los jefes de equipo fueron los únicos en estar bajo ellos. Entre ellos, se encontraba un hombre vestido de rojo, pese a que no tenía mucho que celebrar, sino todo lo contrario. La bochornosa temporada de Ferrari vivió un capítulo más en su casa, y por suerte para ellos sin su público: unos frenos ardiendo y un coche estampado contra las protecciones.

Por eso, sorprendió ver a Mattia Binotto bajo el podio de Monza aplaudiendo. Lo hacía a Carlos Sainz, que le vio perfectamente y le señaló. Este podio le cuenta a McLaren, obviamente, pero también permite abrir la esperanza en Maranello. La dupla Sainz-Leclerc está llamada a conseguir grandes hitos, y en Ferrari lo saben. Depende de ellos darles unas herramientas a la altura, porque el talento está ahí. Quién sabe: quizá cuando el tercer español en pilotar para Ferrari aterrice en su nueva casa, lo haga ya con una victoria en el bolsillo.