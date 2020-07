GP Austria El 'gran circo' vuelve 110 días después: decíamos ayer... Circuito austríaco de Spielberg. / Reuters El GP de Austria reabre la temporada 2020, que quedará marcada como la más extraña de su historia y con la presión de ser el primer campeonato internacional que reanuda la actividad DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Madrid Miércoles, 1 julio 2020, 13:43

El periodo de mayor parón de la historia de la Fórmula 1 acabará este viernes cuando arranquen los motores de los 20 monoplazas que van a disputar el GP de Austria, pero la actividad ya bulle desde dos días antes. Los aeropuertos cercanos a Spielberg han ido recibiendo estos días a los habitantes del 'gran circo', mucho menos numerosos que en años anteriores, y bajo un estricto control: nada peor para sus esperanzas que se les cuele un infectado por coronavirus en la primera carrera de la 'nueva normalidad'.

La presión para el campeonato es máxima. La F1 será el primer certamen deportivo de carácter internacional que se reanude, por lo que quiere ser punta de lanza y ejemplo para otros. Si sale bien, se borrará razonablemente el manchón que quedó por la desastrosa gestión del GP de Australia, cancelado a toda prisa a última hora después del brote que estalló allí mismo. Si sale mal, la propiedad (Liberty Media) quedará aún más señalada por sus críticos, que llevan todo el confinamiento afilando los puñales.

Por el camino desde ese vuelo de regreso de Australia al de ida a Austria han ocurrido tantas cosas que parece que han pasado siglos. Pilotos corriendo en carreras virtuales de carácter oficial por parte de la F1, en un campeonato ganado por un inesperado George Russell que no catará podio real ni con un cataclismo en el paddock, al menos en este 2020.

Fichajes de renombre y absolutamente locos, comenzando por el de Sainz por Ferrari y el de Ricciardo en su lugar por McLaren. Consecuentemente, se ha quedado todo un tetracampeón del mundo sin contrato para 2021, algo que puede abocarle a la retirada salvo que encuentre acomodo en otro sitio. Y mil y un selfies, citas por zoom, streamings por twitch, carreras online contra futbolistas. ¿Quién iba a esperar que los primeros tres meses de la temporada 2020 de Fórmula 1, que iba a ser la de más carreras en su historia, fueran así?

La 'temporada Covid' que ha vivido la Fórmula 1 ha dejado sitio incluso para las reivindicaciones sociales, encabezadas por un Lewis Hamilton que ha conseguido que su equipo pinte sus coches de negro para esta temporada y que la F1 emprenda una campaña para la inclusión racial y social con eslóganes como «corremos como uno» y arcoíris en sus monoplazas. Símbolos, cuya efectividad queda muy bien en los papeles y en las charlas marketinianas pero que no harán que los negros que sufren racismo en el automovilismo vean paliados sus problemas.

Menos carreras, más presión

En el escenario más optimista que manejan los organizadores del Mundial, este año habrá 18 carreras. La realidad apunta a que podrán dar gracias si llegan a 15, y que lo más probable es que se tengan que conformar con 12 a lo sumo.

Confirmadas al 100% son solo las 8 primeras, en las que habrá dos dobletes: en el Red Bull Ring se disputarán los Grandes Premios de Austria y Estiria, y en Silverstone los de Gran Bretaña y el del 70 aniversario de la F1. España (23 de agosto, pobres de quienes tengan que estar al sol), Hungría, Bélgica e Italia completan el calendario ya confirmado de un Mundial que ya es el que más tarde arranca y que lo hará en Europa por primera vez desde 1967.

Al haber menos carreras, habrá muchísima más presión sobre todos los equipos para lograr buenos resultados. Mercedes vio cómo su ventaja en 2019 se empezó a acortar de manera notable más o menos a estas alturas de año, cuando Max Verstappen ganó por segunda vez en el circuito de su equipo. Después, comenzó la gran segunda parte del Mundial para Ferrari, hasta el punto de que el mismísimo Hamilton tuvo que apretar los dientes más de lo que hubiera deseado para garantizarse el sexto título.

Si las flechas plateadas (este año negras) no tienen mucho margen para los experimentos, mucho menos Ferrari o la propia Red Bull, candidatos sempiternos en esta era híbrida dominada por Mercedes y que tienen en este 2020 una oportunidad de oro. Si consiguen pillar a contramano a los grandes reyes de la Fórmula 1, pueden romper su racha.

Por detrás no hay menos presión. Una McLaren duramente golpeada en lo financiero por la pandemia debe, al menos, mantener la buena línea de 2019 si no quiere complicar más su proyecto de futuro, en el que ya no estará el madrileño Carlos Sainz, piloto de moda.

No menos presionados estarán los demás: Force India (próximo Aston Martin, que este año será un 'Mercedes rosa', como dicen sus críticos), Haas o la histórica Williams (con el cartel de 'Se vende') sentirán la presión de conseguir resultados desde el primer día. porque apenas tendrán tiempo para solucionar cualquier imprevisto.