GP de Mónaco Sainz, exultante: «El equipo, como mínimo, merecía un podio» El madrileño reflexionó sobre la carrera y se deshizo en elogios hacia su escuderia; la otra cara de la moneda fue Fernando Alonso: «El fin de semana ha sido decepcionante» Domingo, 23 mayo 2021

Carlos Sainz cumplió con su labor a la perfección en un GP de Mónaco que se complicó de inicio para Ferrari con el abandono del hombre de la pole, Charles Leclerc. Por eso, aunque el madrileño estaba contento por él mismo, lo estaba más por el equipo. «Ferrari, como equipo, tiene que estar orgulloso del coche y del paso que han dado este año. Cuando ves que el otro coche no sale desde la pole, de repente la responsabilidad recae sobre ti, para intentar salvar un poco el fin de semana. Un coche se queda fuera y quieres darle al equipo un podio», asumió Sainz tras la carrera. «Obviamente, Valtteri (Bottas) tuvo ese problema en la parada, pero aun así me sentí muy bien con el coche hoy. Sentía que el equipo, como mínimo, merecía un podio este fin de semana», señaló.

Sobre su actuación, Sainz se mostró aún algo aturdido, pero satisfecho. «Es un buen resultado. Si me hubieras dicho antes de venir a Mónaco que acabaría segundo lo habría aceptado, sin duda. Son solo las circunstancias de todo el fin de semana: Charles en pole, yo que no pude hacer mi vuelta ayer en clasificación... quizás por eso no sabe tan bien como debería, pero estoy convencido de que en cuanto reflexione estaré muy feliz y orgulloso del fin de semana», admitió contento el madrileño.

Alonso, insatisfecho

Fernando Alonso, sin embargo, no estaba nada satisfecho con el fin de semana en general que tuvo en Mónaco. No tanto por el resultado, que también, sino por el rendimiento del Alpine. «Contento por la carrera. Salíamos decimoséptimos y acabamos decimoterceros. En Mónaco es difícil adelantar y ganamos dos posiciones con Tsunoda en la arrancada y con Russell en la curva 3, así que lo que se podía hacer se hizo. En ese sentido estoy contento, pero el fin de semana ha sido decepcionante en cuanto a prestaciones», admitió.

Más sonriente estaba a la hora de hablar de la actuación de su amigo Carlos Sainz. «Contento por él. Cuando ayer hizo cuarto parecía que se escapaba la posibilidad de podio, pero hoy, con el abandono de Bottas y Leclerc, se ha puesto segundo. Miraba las pantallas y me decía: 'A ver si le pasa algo a Verstappen, la victoria'. pero no pudo ser. Ya le llegará en el futuro», aventuró el asturiano.

Alpine, no obstante, no cerró un mal fin de semana. Esteban Ocon sumó dos puntos más y el equipo galo encadena cuatro carreras seguidas entre los diez primeros con, al menos, un coche. Ya tienen a tiro a AlphaTauri.