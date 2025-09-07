Jandrín López se hace con el título nacional de tierra

El automovilismo asturiano ya puede presumir del primer título nacional en la temporada 2025 tras la tercera posición del copiloto Jandrín López en el ... Rally Terra de Galicia, penúltima prueba del Campeonato de España de tierra. El avilesino obtenía en tierras gallegas el premio a una temporada perfecta a la derecha del joven catalán Gil Membrado, quien, con tan solo diecisiete años, entraba en la historia del motor español al lograr juntos el título nacional de rallys de tierra.

Tras imponerse en las cuatro citas previas del calendario, la pareja de la estructura mierense de Past-Racing tenía el objetivo de llevar a la meta el Ford Fiesta Rally2 para certificar ya el entorchado nacional y no tener que esperar así a la prueba final en Granada.

La no necesidad de arriesgar, más si cabe al verse retrasados en la clasificación sus rivales por el título, la pareja rusa formada por Aleksandr Semenov y Aleksei Ignatov (Skoda Fabia RS Rally2), llevó a Membrado y López a no tomar riesgos, dejando atrás su lucha por el triunfo. Una prueba que comenzaron liderando y en la que fueron segundos hasta la antepenúltima especial.

A La Coruña también llegaban con opciones matemáticas para hacerse con el título, en su caso de la categoría de 2 ruedas motrices, Luis Fernando Martínez y Christian Moran. Pero la rotura de un palier en su Opel Corsa Rally4, en la última especial de la mañana, les obligaba a retirarse de manera momentánea, ya que se pudieron reenganchar para el bucle final, finalizando decimocuartos de su categoría, lo que pospondrá el alirón hasta dentro de un mes en Granada.

En la prueba gallega también tomó parte el avilesino Daniel Alonso, junto al gallego Sergio Fernández, retirándose a dos tramos del final, cuando eran novenos con el Ford Fiesta Rally2.