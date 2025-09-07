El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jandrín López y Gil Membrado festejan, junto a los integrantes de Past-Racing, el título. RFEDA
MOTOR

Jandrín López se hace con el título nacional de tierra

El copiloto avilesino se aseguró en el Terra de Galicia el trofeo junto al joven piloto catalán, de diecisiete años, Gil Membrado

HUGO VELASCO

OVIEDO.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

El automovilismo asturiano ya puede presumir del primer título nacional en la temporada 2025 tras la tercera posición del copiloto Jandrín López en el ... Rally Terra de Galicia, penúltima prueba del Campeonato de España de tierra. El avilesino obtenía en tierras gallegas el premio a una temporada perfecta a la derecha del joven catalán Gil Membrado, quien, con tan solo diecisiete años, entraba en la historia del motor español al lograr juntos el título nacional de rallys de tierra.

