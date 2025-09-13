Jürgenson y Lesk dan la sorpresa

En el equipo Past-Racing, especialmente su patrón, Daniel Alonso, tenían muchas esperanzas puestas en sus invitados para una edición especial del Rally Princesa ... de Asturias, los estonios Romet Jürgenson y Aleks Lesk, quienes cumplieron con la confianza depositada en ellos al liderar con el Ford Fiesta Rally2 la prueba al cabo de la primera jornada.

La pareja estonia fue la más rápida en tres de las cuatro especiales disputadas, lo que le permitió irse a dormir con una renta de 20,9 segundos sobre el dúo asturiano formado por José Antonio Suárez y Alberto Iglesias Pin (Skoda Fabia RS Rally2). Los hexacampeones del Princesa, con la mente puesta en el objetivo del título del Supercampeonato, se vieron afectados por la neutralización de la especial inaugural, después de la salida de carretera y correspondiente abandono, de uno de sus rivales por el cetro, Pepe López y David Vázquez (Hyundai i20N Rally2). Además, ‘Cohete’ y Pin sufrían en el último tramo del día un pinchazo en la rueda trasera derecha de su Skoda, cediendo dieciocho segundos sobre la pareja estonia.

Ese percance apretó la clasificación y la lucha por la segunda plaza al situarse a la estela de los asturianos sus compañeros en el Recalvi Team, y actuales líderes del certamen, Javier Pardo y David de la Puente (Skoda Fabia RS Rally2).

Tras ser los más rápidos por la mañana en el tramo de calificación de Posada, el piloto orensano reconoció no encontrarse cómodo en las especiales cronometradas y eso que fue segundo en dos de ellas.

La pareja asturgallega también se vio afectada por la neutralización del tramo inaugural de Luarca y su labor de escuderos de Suárez y Pin les hará jugar otro rol diferente.

El arranque de la prueba no solo dejó el abandono de López y Vázquez, sino que también apartó de cualquier opción de luchar por el podio a los recién proclamados campeones de España de tierra, Gil Membrado y Jandrín López (Ford Fiesta Rally2). Los integrantes de Past-Racing sufrieron una ligera salida de carretera, necesitando la ayuda del público para volver a la pista, dejándose más de cinco minutos.

Tampoco se libró de un susto en ese tramo el patrón de la estructura mierense al sufrir Daniel Alonso y Sergio Fernández una salida en la que dañaban el amortiguador delantero derecho del Ford Fiesta Rally2. Aun así, el avilesino se recomponía para situarse sexto, justo por delante de los también asturianos Cristian Gil y Raquel Rodríguez (Volkswagen Polo N5), primer vehículo no Rally2.

Con el trío de cabeza distanciado, a casi dos minutos de ellos ruedan Unai de la Dehesa y Dani Sosa (Citroën C3 Rally2), completando el ‘top 5’ José Luis García junto al copiloto llanisco Dani Cué (Skoda Fabia RS Rally2).

Los ganadores se dilucidarán hoy tras la disputa de tres nuevos tramos a doble pasada.